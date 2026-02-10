Keď čaj zabíja. Detektívka, v ktorej sa vražda skrýva v jedinej šálke (Video)

Prvý prípad novinárky Nory Valliovej vás vtiahne nenápadne – a nepustí až do poslednej stránky.
Jed v šálke čaju.
Zločin počas čajového obradu
Kto mal motív zavraždiť bohatú filantropku?
Prvý prípad novinárky Nory Valliovej
Novinárka Nora Valliová sa po niekoľkých rokoch života v Japonsku rozviedla a vrátila do Talianska. Žije v Miláne a pracuje pre časopis Dnešná žena. Keď dostane za úlohu napísať článok o novom sídle čajovej školy známeho japonského majstra, ktorú navštevujú najmä bohaté Milánčanky, zúčastní sa spolu s nimi na inauguračnom čajovom obrade.
Počas ceremónie skolabuje obľúbená filantropka Ludovica Cattaneová, a keď neskôr v nemocnici zomrie, všetci sú presvedčení, že dostala infarkt. Pitva však prinesie prekvapivý záver – Ludovicu niekto otrávil. Ako sa to mohlo stať, keď pri obrade pili všetci prítomní vrátane majstra z tej istej šálky?
Do vyšetrovania záhadného prípadu sa zapojí aj Nora a spolu s nevľúdnym policajným komisárom Malacarnem sa pustí do odhaľovania tajomstiev milánskej smotánky. Postupne vyjde najavo, že Ludovica nebola taká dobrosrdečná, ako sa zdalo, a že nejedna jej priateľka mala na ňu ťažké srdce. Kto ju však nenávidel až tak veľmi, že ju chcel zniesť zo sveta?
Spočiatku sa môže zdať ako mierne povrchná módna redaktorka, no Stefania Viti jej postavu buduje s veľkou citlivosťou. Ako sama autorka hovorí v exkluzívnom videu: „Nora Valli je veľmi zvláštna postava, ktorá sa na prvé čítanie zdá trochu povrchná, ale zistíme, že jej minulosť je plná rán, ktoré potrebujú uzdravenie.“
Pozrite si video s autorkou:
Jednou z najsilnejších stránok knihy je prostredie. Stefania Viti veľmi presne a bez idealizovania vykresľuje svet bohatých žien, filantropie, spoločenských úsmevov a skrytých rivalít. Postupne vychádza najavo, že Ludovica Cattaneová nebola ani zďaleka taká dobrosrdečná, ako sa zdalo. Za jej štedrosťou sa skrývali manipulácie, staré krivdy a nevyrovnané účty.
Ak hľadáte detektívku, ktorá ponúkne viac než len zločin, Jed v šálke čaju je výbornou voľbou. Originálne prostredie, silná ženská hrdinka, spoločenská kritika a vražda, pri ktorej je každý podozrivý – to všetko robí z románu Stefanie Viti čitateľsky príťažlivý a návykový zážitok.
Z talianskeho originálu Matcha al veleno (Sonzogno di Marsilio Editori in Venezia 2023) preložila Lenka Cinková.
Milan Buno, knižný publicista
