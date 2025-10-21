Keď bohovia ožívajú… Nadčasová Mytológia v nádhernom novom vydaní

To všetko v jednej nádherne spracovanej knihe, ktorá nie je len učebnicou antickej múdrosti, ale aj živým rozprávaním o ľudskej duši. Mytológia spája vedu, poéziu a krásu, čím ponúka zážitok, ktorý prekračuje stáročia.
Mytológia je rozdelená do siedmich tematických celkov, ktoré kopírujú prirodzený vývoj mýtov a legiend. Hamiltonová začína samotnými bohmi – Diom, Hérou, Poseidónom či Afroditou – a vysvetľuje ich rodové prepojenia, moc a úlohu v panteóne. Nasleduje stvorenie sveta a prvé ľudské bytosti, vrátane titánov, Prometea či Kyklopa.
Autorka potom prechádza k najpútavejším častiam: príbehom o láske, zrade a statočnosti. Nájdeme tu Orfea a Eurydiku, Daphne, aj Herakla, ktorého dvanásť úloh dodnes symbolizuje nezdolnú vôľu človeka. Nasledujú mýty o Trójskej vojne – Achilles, Hektor, Paris a Helena.
Kapitoly o „Veľkých rodoch mytológie“ a „Mytológii Severanov“ zasa rozširujú záber knihy mimo Grécka. Hamiltonová tu porovnáva gréckych bohov s rímskymi obdobiami a pripomína drsný svet Vikingov s Odinovým Valhallom, Thorovým kladivom a tragickým koncom sveta.
Mytológia ako zrkadlo ľudskej duše
Edith Hamiltonová nikdy nechcela len prepisovať staré príbehy. V každej legende hľadá hlbší význam – zrkadlo ľudských emócií a skúseností. Hovorí o márnivosti, pýche, túžbe po poznaní, o cene lásky či pomsty. Mýty podľa nej odhaľujú, akí boli ľudia pred tisícročiami a akí sú stále dnes.
Preto kniha Mytológia neostáva len v akademickej rovine. Je to kniha, ktorá nás učí rozmýšľať, cítiť a porovnávať. Bohovia sú v nej niečo viac než postavy, sú symbolmi ľudskej povahy. Zeus zosobňuje moc, Aténa múdrosť, Artemis nezávislosť, zatiaľ čo Dionýzos predstavuje túžbu po slasti a slobode.
Vizuálna poézia Jima Tierneyho
Ilustrácie Jima Tierneyho, známeho svojou spoluprácou s Penguin Books, dodávajú tejto klasike nový rozmer. Jeho moderný, no rešpektujúci štýl zachytáva dramatickosť mýtov – iskru medzi bohom a smrteľníkom, ticho pred súbojom či melanchóliu tragického konca.
Kritici oceňujú najmä Hamiltonovej schopnosť vyvážiť presnosť s poetickosťou a priblížiť antické príbehy modernému čitateľovi bez straty hĺbky. Mnohí čitatelia priznávajú, že práve táto kniha v nich prebudila lásku k histórii, literatúre či umeniu. A to je azda jej najväčšie čaro – Mytológia nie je len súbor starých legiend a príbehov, ale živý organizmus, ktorý stále inšpiruje.
Z anglického originálu preložil Vladislav Gális.
Milan Buno, knižný publicista
