Každý si občas vypije… Oficiálna upútavka predstavuje Zápisník alkoholičky, film podľa skutočných udalostí, ktorý mieri do kín

Na začiatku júla vstúpi do kín Zápisník alkoholičky. Nová snímka Dana Svátka otvára tému, o ktorej sa v našej spoločnosti vie a predsa sa mlčí – pitie alkoholu z pohľadu ženskej závislosti. Režisér pritom vychádzal z reálnych zážitkov. Tie na svojom blogu Zápisník alkoholičky zdieľala Michaela Duffková, ktorá za svoju autentickú spoveď získala cenu Magnesia Litera. Strhujúci herecký výkon v hlavnej úlohe predvedie držiteľka Českého leva Tereza Ramba.

Aké ľahké je podľahnúť závislosti, aké ťažké si ju pripustiť, a ešte ťažšie sa z nej dostať. Zápisník alkoholičky ponúka otvorenú a úprimnú filmovú spoveď abstinujúcej alkoholičky a pohľad na alkoholizmus žien. „Musím povedať, že som veľmi rozmýšľala, či úlohu vziať, hlavne kvôli deťom. Keď som dostala scenár s tým, že by som to rozhodne mala hrať, úplne som sa vydesila. Necítila som sa ešte pripravená na taký ponor. Dá sa povedať, že som si od prvého pôrodu vyberala pozitívnejšie témy,“ opisuje Tereza Ramba svoje zoznámenie sa s rolou. „Ale nakoniec som po veľkej rodinnej porade a po starostlivom uvážení zistila, že ma to šialene láka. Teraz spätne som za to rozhodnutie vziať tento projekt neskutočne vďačná. Je to masaker, ale občerstvilo ma to, otvorilo to vo mne množstvo tém.“

Foto: Nicola Šnajdrová

Mladá, krásna a úspešná žena sa vydá, stane sa mamičkou a plánuje si budúcnosť. Vlastne jej nič nechýba, občas si dá jeden pohárik, niekedy aj dva. A potom už naozaj posledný. A potom sa zrazu ocitá úplne na dne. Aké ťažké je priznať si problém s pitím? Prečo nie je prekážkou závislosti ani malé dieťa? Kde vziať silu sa liečiť a čo nasleduje potom? Hlavná hrdinka sa rozhodla nevzdať, nastúpiť liečbu a bojovať so svojím démonom aj o svoju rodinu.

Podobný príbeh zažíva dnes prekvapivo mnoho žien, väčšinou v tajnosti. Autorka blogu a knižnej predlohy Michaela Duffková našla odvahu o svojej závislosti verejne hovoriť. „Pre mňa je ten film ešte niečím iným ako pre diváka. Keď ho vidím, vracia ma to do všetkých tých udalostí. Je to ťažké, ale vo chvíli, keď ma to ako človeka, o ktorom to je, do tých situácií vracia, je to ukazovateľom toho, ako veľmi je film dobre urobený a autentický. Terka podala taký uveriteľný výkon, že aj moja rodina ma v nej videla,“ hovorí k filmu Michaela Duffková.

Foto: Nicola Šnajdrová

„Terezu som, vzhľadom na to, aká bola v úlohe presvedčivá, každý deň na pľaci podozrieval, že si niekde tajne dopĺňa hladinu alkoholu v krvi,“ uvádza so smiechom režisér Dan Svátek a už bez preháňania dodáva: „Nie, vážne, z Terky ako herečky som nadšený. Talent je jedna vec, ale prístup je nemenej dôležitý. Keď už sa pre tú rolu rozhodla, vedela, že do toho dá všetko. Nielen mentálne, ale aj čo sa týka organizácie svojho života počas nakrúcania i následkov po jeho skončení – či už fyzických alebo psychických. V určitom momente Tereza zistila, že pre tú rolu treba obetovať maximum. A to sa režisérom nestáva každý deň, to mi verte.“

Upútavka ukazuje, že v istej chvíli musela Tereza Ramba obetovať svoje vlasy, aby spolu so svojou postavou prešla dramatickou premenou. „Vôbec sa mi nechcelo, ale cítila som, že je to potrebné. Dan je úžasný režisér. Netlačí na vás, ale v podstate vždy dostane, čo chce. Ja som bola šťastná, že mi vlasy konečne dorástli, ale zároveň je pre mňa práca dôležitejšia ako paráda, to je asi jasné,“ neľutuje Tereza Ramba, ktorú uvidíte v Zápisníku alkoholičky v distribúcii Bontonfilmom kinách od 4. júla 2024.

Foto: Bontonfilm

Zápisník alkoholičky

Česká republika – 2024

Číslo filmu: BON24014

Dĺžka: 90 minút

Žáner: dráma

Premiéra: 4. júla 2024

Producent: Dan Svátek

Réžia: Dan Svátek

Scenár: Marta Fenclová

Hrajú: Tereza Ramba, Miloslav König, Martin Finger, Miroslav Hanuš, Jan Plouhar, Oskar Hes, Simonetta Hladká, Barbara Lukešová, Josef Formánek a ďalší.

Distribúciu filmu finančne podporil: Audiovizuálny fond

Informačný servis