Každú noc zomrieš inak. Nový horor Until Dawn ti nedá spať

Do kín prichádza film, po ktorom si rozmyslíš, či chceš ísť ešte niekedy na výlet s kamošmi.

Všetko začína ako klasika: partia mladých, opustené miesto, záhadné zmiznutie. Znie to ako hororová rozcvička, čo? Lenže Until Dawn z tejto štartovacej čiary odbočuje rovno do hororového multiverza. Priprav sa na film, ktorý mieša vyvražďovačku, duchárčinu, čarodejnice, monštrá aj psychologické napätie – a všetko to servíruje s vedrami krvi, špinou a veľmi konkrétnym zámerom: nenechať ťa vydýchnuť ani cestou z kina.

Clover a jej kamoši sa vyberú hľadať jej nezvestnú sestru. Lenže to, čo nájdu, nie je odpoveď, ale vrah s maskou. A keď už si myslíš, že je koniec… bum. Zobudia sa opäť na začiatku večera. A znova. A znova. Každá noc iná. Každá smrť horšia.

Foto: Itafilm

Film režíruje David F. Sandberg (Annabelle: Zrodenie zla, Nezhasínaj!), takže sa môžeš spoľahnúť, že okrem mega porcie strachu dostaneš aj poriadnu filmárčinu. A čo je top? Praktické efekty. Žiadne digitálne krvavé pozlátko – keď niekomu podrežú hrdlo, vyzerá to tak, ako má. Pre silné žalúdky.

Natáčalo sa len kúsok za rohom – v maďarských lesoch, ruinách sirotinca a v reálnych pivničných tuneloch neďaleko Budapešti. Tá ponurá atmosféra je skutočná, cítiť ju v obraze aj pod kožou.

Foto: Itafilm

Herci? Možno ti mená ako Ella Rubin (Anora), Michael Cimino (Annabelle 3: Návrat) či Odessa A’zion (Hellraiser) na prvý pohľad veľa nepovedia, no tvorcovia túto zostavu likvidovali bez výčitiek – a potom znova. A znova. A všetci to zvládli s nenormálnym nasadením. Vážne, v tomto filme sa toľko kričí, lezie v špine a umiera, že to proste nemôžeš hrať len tak na pol plynu.

Bonus pre fajnšmekrov: v príbehu sa objaví aj legendárny Peter Stormare ako záhadný Dr. Hill – ten, zvláštny čudný týpek, čo všetko vie, no nič neprezradí. A ktorého si pamätajú fanúšikovia pôvodnej hry Until Dawn od PlayStation Studios, ktorá predala vyše 4 milióny kópií po celom svete.

V kinách od 24. apríla. Vezmi partiu, kúp si popcorn a priprav sa zomrieť… opakovane.

Synopsa:

Keď sa skupina priateľov ocitne v opustenom starom dome v odľahlom údolí, ešte netuší, že z neho niet úniku. Po zotmení na nich totiž číhajú desivé príšery, ktoré ich jedného po druhom nemilosrdne pripravia o život. Na obete však po drastickom umieraní nečaká smrť – znovu sa prebudia, aby čelili stále viac a viac hrôzostrašným nočným morám. V zúfalstve čoskoro zistia, že majú len obmedzený počet smrtí a jedinou nádejou je prežiť až do úsvitu.

EXKLUZÍVNE V KINÁCH OD 24. APRÍLA 2025!

Informačný servis