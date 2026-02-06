Každá lúpež môže byť tá posledná. Strhujúca akčná jazda Cesta zločinu mieri do kín

A čo pri tom stratíš? Svieži akčný thriller Cesta zločinu, v ktorom sa hranica medzi lovcom a korisťou nebezpečne stiera, uvidíš v kine už 12. februára. Tento film vracia do kín napätie, šmrnc a hĺbku kultových „dospelých“ žánroviek z 90. rokov, kde žiadna postava nie je celkom čistá.
Trailer:
Predstav si svet špičkových zlodejov, ktorí vedia, že diamanty menia svoju hodnotu podľa toho, v ktorej časti mesta sa nachádzajú. Los Angeles je mesto, ktoré neodpúšťa chyby a v ktorom sa rozbieha vysoká hra o milióny dolárov. Mať peniaze a tie správne veci je totiž dôležitejšie než bytie samotné. Režisér Bart Layton (American Animals) prináša moderný film-noir inšpirovaný novelou bestsellerového autora Dona Winslowa.
Samotársky zlodej – gentleman, nedocenená maklérka a neúnavný detektív
Hlavným hrdinom je Davis (Chris Hemsworth), nepolapiteľný zlodej-gentleman, ktorý sa drží vlastných pravidiel: žiadne násilie, žiadne zbytočné škody. Hemsworth tu odkladá Thorovo kladivo a predvádza svoju najzraniteľnejšiu polohu muža, ktorý sa rozhodne seknúť s neustálym útekom pred zákonom. Jeho plán na „zlodejský dôchodok“ však naruší nečakané stretnutie s poisťovacou maklérkou Sharon (Halle Berry). Tá po rokoch lojality poisťovacej firme, pre ktorú pracuje, zisťuje, že jej morálny kompas je tvárnejší, než si myslela, a rozhodne sa vziať osud do vlastných rúk.
Davisovi dohodí jeho posledný kšeft, ktorý sa však ukáže riskantnejší, než sa všetkým sprvu zdalo a Davis je nútený postupne porušiť svoj vlastný, hlboko cenený kódex „dobrého zlodeja“. Kam až dokáže zájsť v snahe zachrániť sa? Davisovi totiž v pätách kráča detektív „Lou“ Lubesnik (Mark Ruffalo). Jeho posadnutosť chytením Davisa nie je len prácou, je to jeho posledná šanca nájsť v živote zmysel. Ako sa Lou postupne k Davisovi približuje, začne sa stierať hranica medzi lovcom a loveným.
Zákony sú na to, aby sa porušovali, a pravidlá na to, aby sa dodržiavali
Nebezpečnú hru na plátne roztočí áčkový klub nominantov na Oscara a jeho držiteľov – Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo, Nick Nolte, Barry Keoghan (Saltburn, Duchovia Inisherinu) a ďalší. A prečo sa tak dobre pozerá na túto zdanlivo „lesklú“ reklamu na luxusný život?
Cesta zločinu je presne ten typ akčného filmu, ktorý vám pripomenie, prečo „heistovky” milujeme: dospelý, inteligentný, šťavnatý thriller – sexi, elegantný aj surový. Vysoké stávky, drzo elegantné lúpeže, napínavé naháňačky a výbušné momenty, v ktorých sa pnutie medzi postavami dá krájať. Mimochodom, Chris Hemsworth robil väčšinu svojich šoférskych scén sám, jazdil totiž presne tak, ako si rola vyžadovala – nie ako pretekár F1, ale ako zúfalý muž na úteku. „Muselo to byť agresívne. Nepredvídateľné. Nemohlo to vyzerať príliš naleštene, museli sme cítiť, že v každej zákrute sa to môže celé pokaziť,“ vysvetľuje Hemsworth.
Tak príďte už 12. februára do kina zistiť, čo táto jazda spraví s vami.
Synopsa: Chris Hemsworth sa v novom akčnom thrilleri predstaví ako Davis, nepolapiteľný zlodej šperkov stojaci pred najväčšou lúpežou svojho života. Do jeho života sa totiž nečakane pripletie poisťovacia maklérka Sharon (Halle Berry), ktorej klienti patria medzi najbohatšiu elitu spoločnosti, čo Davis prirodzene musí využiť. Kým sa však pripravuje na dokonalú akciu, netuší, že po jeho stopách ide neúprosný detektív (Mark Ruffalo), odhodlaný legendárneho zlodeja chytiť za každú cenu. Hranica medzi lovcom a korisťou sa postupne stiera a Davis si začína uvedomovať, že tento kšeft môže byť jeho posledným…
