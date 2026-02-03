Karim Benzema zostáva v Saudskej Arábii, z Al-Ittihadu prestúpil do Al-Hilalu

Po odchode zo španielskeho futbalového klubu Real Madrid sa po ňom akoby zľahla zem. Skúsený francúzsky útočník Karim Benzema v lete 2023 odišiel do Saudskej Arábie a hrával za Al-Ittihad. Teraz sa rozhodol zmeniť pôsobisko a pôsobiť bude v rovnakej krajine v tíme Al-Hilal.
Niekdajší reprezentant Francúzska a držiteľ Zlatej lopty z roku 2022 tak bude pôsobiť v organizácii lídra saudskoarabskej ligy. Rijádsky klub oznámil prostredníctvom sociálnych sietí, že Benzema podpísal zmluvu na 18 mesiacov.
Francúz v tejto sezóne nastrieľal osem gólov v 14 ligových zápasoch, futbalovú adresu zmenil ako voľný hráč. Predtým nezasiahol do ostatných dvoch duelov Al-Ittihadu, pretože nesúhlasil s ponukou na predĺženie zmluvy, ktorú považoval za poníženie. Podľa médií mu športový riaditeľ ligy Michael Emenalo ponúkol podmienky, ktoré Benzema vnímal ako neprijateľné, údajne by „hral takmer zadarmo“.
Benzema prišiel do Saudskej Arábie po štrnástich sezónach v Real Madrid. V predchádzajúcom ročníku strelil 21 gólov a pomohol Al-Ittihadu k zisku titulu. Momentálne je Al-Ittihad od Al-Hilalu v tabuľke vzdialený o 12 bodov.
Oba kluby, Al-Hilal z Rijádu a Al-Ittihad z Džiddy, sú majetkom Saudskoarabského fondu verejných investícií (PIF).