Kariéra v zahraničí? Vieme ako na to!

Uspieť v zahraničí nie je až ťažká veda. Pripravili sme pre vás príklady akým spôsobom môžete uspieť v zahraničí a naštartovať svoju kariéru.

1. Bez jazyka to nepôjde

Začať pracovať v zahraničí bez znalosti jazyka je náročné. Môžu vás čakať len obmedzené pracovné príležitosti. Avšak ak sa za hranicami plánujete zdržať dlhodobo a máte väčšiu ambíciu, znalosť jazyka je nevyhnutná. Jeho ovládanie vám uľahčí návštevu úradov, obchodov či získanie nových kontaktov. Ak uvažujete nad odchodom do krajiny, kde sa hovorí inak ako anglicky, nemusíte vedieť domáci jazyk. Dobrá znalosť angličtiny je však v takomto prípade nevyhnutnosťou.

Europoslankyňa Katarína Roth Neveďalová. Foto: Archív Katarína Roth Neveďalová

2. Využite možnosti Erasmus+

Dlhodobý program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe tzv. Erasmus+ už na Slovensku pomohol tisíckam mladých ľudí. Jeho rozpočet za posledné roky sa pritom zdvojnásobil. Europoslankyňa Katarín Roth Neveďalová vyzýva mladých ľudí aby sa do programu zapojili. Sama počas niekoľkoročného pôsobenia v Európskom parlamente hostila desiatky mladých ľudí zo Slovenska, pre ktorých bol program Erasmus odrazovým mostíkom k ich kariére. Sama je dôkazom, že ide o skúsenosť, ktorá dokáže zmeniť život a otvára dvere k novým možnostiam.

3. Poznajte aké máte práva a povinnosti v zahraničí

Myslite na to, že základnou povinnosťou je prihlásenie do zdravotnej poisťovne krajiny v ktorej chcete pôsobiť. Ako zamestnanec totiž odvádzate zdravotné odvody v tej krajine, v ktorej vykonávate pracovnú činnosť a je vašou povinnosťou sa na Slovensku odhlásiť. Majte na pamäti, že vďaka EÚ môžete výrazne jednoduchšie pracovať či podnikať v zahraničí. Pred odchodom myslite aj na cestovné poistenie, odhláste sa z platby mestu či obci za smeti, vyžiadajte si výpis z registra trestov. Prísť vhod vám môže aj medzinárodný vodičský preukaz či referencie od vašich predchádzajúcich zamestnávateľov.

4. Urobte to ako iní úspešní Slováci

Inšpirujte sa a urobte to ako ostatní. Príkladom je aj europoslankyňa Katarína Roth Neveďalová. Od mladosti pôsobila v rôznych mládežníckych organizáciách vďaka ktorým sa dostala aj do politiky a v čase svojho prvného zvolenia do Europského parlamentu sa stala historicky najmladšiou slovenskou europoslankyňou.Sama pochádza z vidieka a dostala sa do vysokej politiky. Malé mesto alebo vidiek nie je tak prekážkou vo vašej kariére. Stačí odvaha a chuť na sebe pracovať.

5. Vyberajte krajinu a hľadajte pozície

Kariéra v zahraničí nie je len o oberaní jahôd. Trendy sa zmenili a dnes sa môžete uplatniť v zahraničí aj na lukratívnejších miestach. Štatistiky ukazujú, že Slováci sa najviac uplatnili na pozíciách v banke, administratíve, IT pozíciách či v medicínskej oblasti. Slováci sa najviac úspešní v krajinách ako je Nemecko, Rakúsko, Holandsko a samozrejme Česká republika.

