Kandidátka a kandidáti (koalícia OĽaNO a priatelia) pre predčasné voľby 2023 na Slovensku

Líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič sa pre septembrové predčasné voľby 2023 na Slovensku spojil do koalície, ktorú tvoria aj Nezávislí kandidáti (NEKA), NOVA, Slobodní a Zodpovední, Pačivale Roma, Magyar Szívek, Kresťanská únia a strana Za ľudí s Veronikou Remišovou.

Matovič bude už tradične kandidovať z posledného 150. miesta, ale keďže sa spojil do koalície, budú musieť na vstup do parlamentu získať minimálne sedem percent, podobne ako v roku 2020 zoskupenie Progresívne Slovensko – Spolu, ktorému sa to však tesne nepodarilo.

Kandidátka a kandidáti koalície OĽaNO a priatelia, Nezávislí kandidáti (NEKA), NOVA, Slobodní a Zodpovední, Pačivale Roma, Magyar Szívek, Kresťanská únia a Za ľudí

predčasné voľby 2023 na Slovensku

* kompletný zoznam 150. mien kandidátov doplníme