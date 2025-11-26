Kanadská plavkyňa Oleksiaková dostala dvojročný dištanc za porušenie antidopingových pravidiel

Najúspešnejšia kanadská olympijská plavkyňa Penny Oleksiaková prijala dvojročný dištanc za to, že počas jedného roka trikrát neohlásila svoju polohu, čo je porušenie antidopingových pravidiel. Kanadská plavecká federácia a Medzinárodná testovacia agentúra (ITA) potvrdili, že Oleksiaková nebude môcť súťažiť od 15. júla 2025 do 14. júla 2027.
ITA uviedla, že Oleksiaková neodmietla navrhovaný trest, čím sa prípad vyriešil akceptovaním dôsledkov. Organizácia Swimming Canada vyjadrila rešpekt k rozhodnutiu ITA a vyjadrila nádej, že Oleksiaková sa po uplynutí dištancu vráti do národného tímu.
Dvadsaťpäťročná Oleksiaková získala sedem olympijských medailí vrátane zlata na 100 m voľný spôsob na OH 2016 v Riu de Janeiro. V Riu získala celkovo štyri medaily, ďalšie tri pridala v japonskom Tokiu v lete 2021.
Vlani na OH v Paríži nezískala žiadny cenný kov, lepšie na tom bola jej krajanka Summer McIntoshová. Tá vo Francúzsku získala tri zlaté a jednu striebornú medailu.