Kam idú peniaze z poistného: Detailný rozpis investícií zdravotných poisťovní

Autor Patrik Svítok na základe oficiálnych výročných správ všetkých troch zdravotných poisťovní rozpísal konkrétne rozdelenie investícií do jednotlivých oblastí zdravotníctva a na porovnanie využil umelú inteligenciu.
Portál analyzoval, ako jednotlivé poisťovne investujú do nemocníc, špecializovanej starostlivosti, liekov, všeobecných lekárov a ostatných zdravotných služieb. Výsledky ukazujú rozdiely nielen v percentuálnom, ale aj v absolútnom objeme investícií medzi štátnou a dvoma súkromnými zdravotnými poisťovňami.
Nemocnice ako najväčšia položka
Ústavná zdravotná starostlivosť predstavuje podľa portálu najväčšiu výdavkovú položku u všetkých poisťovní. Portál uvádza, že Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) na nemocnice, operácie a hospitalizácie vynakladá ročne 1,85 miliardy eur, čo zodpovedá 38 % všetkých nákladov na zdravotníctvo.
Dôvera investuje do tejto oblasti 815 miliónov eur (36 %) a Union 258 miliónov (35 %). V absolútnych číslach podľa analýzy VšZP investuje do nemocničnej starostlivosti viac ako súčet investícií Dôvery a Union dokopy.
Špecialisti a odborná starostlivosť
Na špecializovanú ambulantnú starostlivosť – teda návštevy u kardiológov, dermatológov, gynekológov a ďalších odborníkov – vynakladá podľa portálu VšZP ročne 855 miliónov eur (18% rozpočtu). Konkurenčné poisťovne alokujú percentuálne viac – Dôvera aj Union po 21 %, ale v skutočných eurách podľa údajov VšZP zachováva výrazný náskok v absolútnych investíciách.
Lieky a zdravotnícke pomôcky
Portál 3miliony.sk ďalej informuje, že VšZP alokuje na lieky a zdravotnícke pomôcky 1,23 miliardy eur, čo predstavuje 25 % rozpočtu. Dôvera a Union investujú percentuálne menej – 21 %. Táto diferencia má podľa analýzy praktické dôsledky pre poistencov pri potrebe drahých liekov alebo špecializovaných zdravotníckych pomôcok, kde VšZP poskytuje vyšší absolútny aj relatívny objem investícií.
Všeobecní lekári ako základ systému
Na všeobecných lekárov vynakladá podľa menovaného portálu štátna zdravotná poisťovňa 256 miliónov eur ročne, čo je 5 percent rozpočtu. Konkurenčné poisťovne alokujú percentuálne viac – 7 %, avšak v absolútnych hodnotách dosahujú nižšie sumy. Dôvera investuje 161 miliónov eur a Union 54 miliónov eur. Všeobecní lekári pritom predstavujú prvý kontakt pacienta so zdravotníckym systémom, a v tejto oblasti portál zaznamenáva najvyššie absolútne investície zo strany VšZP.
Ostatné zdravotné služby
Kategória zahŕňajúca záchranné služby, rehabilitácie a ďalšie špecializované služby predstavuje pre VšZP výdavok 666 miliónov eur (14 % rozpočtu). Percentuálne rozdelenie je podľa analýzy u všetkých poisťovní porovnateľné.
Súhrnne VšZP investuje do zdravotnej starostlivosti 4,86 miliardy eur ročne. Táto suma podľa portálu prevyšuje viac ako dvojnásobne investície Dôvery (2,23 miliardy eur) a takmer sedemkrát investície Union (748 miliónov eur).
Zdroj: 3miliony.sk
Informačný servis