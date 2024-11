Kaliňákove armádne nákupy ukrátia vojakov o zdroje, podľa Valáška im chýba hlava a päta

Armádnym nákupom, ktoré chystá minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), chýba hlava a päta. Skonštatoval to opozičný poslanec Tomáš Valášek (PS) s tým, že v slovenskej armáde treba modernizovať skoro všetko, no „dobrý gazda“ by najprv riešil najurgentnejší problém, potom ostatné veci.

Nutná modernizácia

„Minister už oznámil nákup nových nákladných áut, rakiet protivzdušnej obrany či štyroch nových stíhačiek. K tomu neplánovane stavia novú vojenskú nemocnicu, chystá sa opravovať mosty po celej krajine a najnovšie sa má rezort obrany podieľať na financovaní diaľnic,” pripomenul Valášek.

Zdôraznil však, že minister na to všetko nebude mať peniaze, no zároveň o zdroje ukráti vojakov.

Slovensku podľa Valáška najviac chýba ťažká mechanizovaná brigáda, ktorá mešká už viac ako desaťročie, a ktorú ako členovia NATO potrebujeme urgentnejšie než kedykoľvek predtým.

„Modernizácia armády je nutná, no nie je možné vymeniť všetko naraz a on (Kaliňák, pozn. SITA) sa do toho vrhol s citom tisíckilogramovej bomby,“ doplnil Valášek.

Míňanie peňazí bez rozmyslu

Odborník PS na obranu a bezpečnosť Peter Bátor poukázal na to, že minister obrany chce vojakom zobrať lietadlá L-410 a nahradiť ich malými biznis lietadlami pre ministrov.

„K tomu plánuje bez akéhokoľvek vyčíslenia nákladov, analýzy či odbornej diskusie vymeniť všetky lietadlá Spartan za niečo nešpecifikované,” uviedol Bátor s tým, že návrh ministra nešpecifikuje, koľko bude tento obchod stáť daňových poplatníkov.

„V materiáli predloženom na vládu pritom tvrdí, že to nebude mať dopad na verejné financie. Tento projekt je ďalším dôkazom, že súčasné vedenie ministerstva obrany míňa peniaze bez rozmyslu, bez plánu a na úkor každodenných potrieb vojakov,“ dodal Bátor.