Kaliňák ako advokát nepriznaním vily v Chorvátsku porušil aj etické pravidlá, tvrdí Nadácia Zastavme korupciu

Nadácia Zastavme korupciu sa obracia na Slovenskú advokátsku komoru (SAK) vo veci nepriznanej vily ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) v Chorvátsku. Ako nadácia zdôraznila, minister, ktorý vedome neuviedol svoj majetok do priznania, je stále aj advokátom, hoci s dočasne pozastaveným výkonom.

Komora má vyvodiť zodpovednosť

Nadácia v tejto súvislosti jeho správanie považuje za hrubé porušenie etických pravidiel advokátskeho stavu, a preto by podľa nej mala vo veci konať komora. V podanom podnete nadácia navrhuje, aby revízna komisia SAK v zmysle disciplinárneho poriadku začala šetrenie voči Kaliňákovi a vyvodila zodpovednosť.

Nadácia pripomína, že minister je stále spoločníkom advokátskej kancelárie KALLAN Legal. Ako člen SAK je pritom viazaný pravidlami profesijnej etiky, ktoré hovoria, že aj mimo výkonu povolania musí dbať na dôstojnosť advokátskeho stavu.

Mimovládka v podnete poukazuje aj na rozhodnutia predsedníctva SAK, podľa ktorých je advokát povinný konať čestne, svedomito a nesmie svojím konaním znižovať vážnosť profesie.

„Ak občan počuje od advokáta a ministra, že vedome porušil zákon a spravil by to znova, dostáva nebezpečný signál, že pravidlá neplatia pre každého rovnako. Presne to podrýva dôveru v právny štát,“ vyhlásila riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.

Argumentoval ochranou súkromia

Poukázala pritom na to, že Kaliňák vo viacerých verejných vyjadreniach otvorene priznal, že do majetkového priznania zámerne neuviedol vilu svojej manželky. Argumentuje pritom ochranou súkromia.

Zastavme korupciu v tejto súvislosti upozorňuje, že ide o vedomé obchádzanie zákonnej povinnosti, ktorú majú všetci verejní činitelia. O to závažnejšie podľa nadácie je, že konanie ospravedlňuje výkladom Ústavy SR, a to ako advokát a partner advokátskej kancelárie.

Minister svojím konaním podľa nadácie zneužil právnickú odbornosť a postavenie advokáta na obhajobu vlastného protiprávneho postupu. Navyše podľa nich týmto konaním propaguje nebezpečný precedens, a to, že ústavní činitelia si môžu vyberať, ktoré zákony budú rešpektovať.

„Od advokáta sa očakáva, že bude zákon brániť, nie ho účelovo ohýbať podľa svojej politickej potreby. Kaliňák zlyhal nielen ako verejný činiteľ, ale aj ako predstaviteľ právnickej obce,“ doplnila Petková.

Zverejnil video

Minister obrany Robert Kaliňák ešte v polovici marca zverejnil na sociálnej sieti video, v ktorom zdôrazňuje, že má dosť peňazí na to, aby si kúpil vilu v Chorvátsku, a tiež sa snaží vysvetliť, prečo ju už niekoľko rokov neuvádza v majetkovom priznaní.

„Podnikám už od 10. júna 1990 a počas mojej politickej kariéry som pravidelne zverejňoval aj majetkové priznania, v ktorých som uverejnil príjmy v hodnote niekoľko miliónov eur, ktoré som mal zo svojich obchodných firiem, podielov a akcií, a zaplatil som státisíce eur na daniach. Aj tento rok zaplatím na daniach z príjmu viac ako pol milióna eur,“ povedal.

Doplnil, že jeho deti majú problémy s respiračnými ochoreniami, preto začala jeho manželka pred vyše šiestimi rokmi hľadať prostredie, ktoré by im vedelo pomôcť.

Na postupe by nič nemenil

Starší dom s dvoma apartmánmi si minister podľa vlastných slov spolu s manželkou postupne zrekonštruovali. Pre ochranu súkromia svojej rodiny sa Kaliňák podľa svojich slov rozhodol, že informáciu o tejto nehnuteľnosti neuvedie do majetkového priznania svojej manželky, ktorá dom kúpila, keďže jeho príjmy plne pokrývajú hodnotu tejto nehnuteľnosti.

„Vedel som, že pani (Veronika) Remišová je predsedníčkou výboru pre nezlučiteľnosť funkcií a bolo mi jasné, že zneužije všetky informácie, obzvlášť tie v utajenej časti majetkového priznania,“ tvrdil Kaliňák. Podľa jeho slov sa jeho obavy naplnili a Remišová informácie poskytla Matovičovi a zároveň sa k zneužitiu svojej funkcie priznala na tlačovej konferencii.

„Moje rozhodnutie takto postupovať v majetkovom priznaní bolo teda absolútne správne. V zmysle ústavy som chránil vyšší záujem,“ argumentoval minister. Dodal, že by na svojom postupe nič nemenil, pretože jeho rodina je na prvom mieste.