Južná Kórea vypustila svoj prvý špionážny satelit, družicu vyniesla na obežnú dráhu raketa Falcon 9

Južná Kórea v piatok vyslala na orbitu svoj prvý vojenský špionážny satelit. Stalo sa tak o niečo viac ako týždeň po tom, čo Severná Kórea vyhlásila, že po prvý raz umiestnila svoj vlastný špionážny satelit na obežnú dráhu, čo viedlo k zvýšeniu napätia na Kórejskom polostrove.

Odloženie pre počasie

Družicu vyniesla na obežnú dráhu raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX, ktorá vzlietla z kalifornskej Vandenbergovej základne. Je to prvý z piatich juhokórejských satelitov, ktoré Soul plánuje na základe kontraktu so SpaceX poslať do vesmíru do roku 2025.

Pôvodne satelit plánovali vypustiť skôr počas týždňa, ale pre počasie to odložili. Južná Kórea nemala vo vesmíre žiadne vlastné vojenské prieskumné satelity a čiastočne sa uchýlila k špionážnym satelitom Spojených štátov, aby monitorovala pohyby Severnej Kórey, pripomína agentúra AP.

Dôležité zábery z USA

Juhokórejské ministerstvo obrany uviedlo, že vypustenie satelitu bolo úspešné a už komunikoval so zahraničnou pozemnou stanicou. Juhokórejská armáda podľa rezortu vďaka zariadeniu získa nezávislý vesmírny sledovací systém, pričom by tiež mohol pomôcť posilniť schopnosť armády na preventívny raketový útok. To je kľúčová súčasť jej takzvaného trojosového systému, ktorý zahŕňa protiraketovú obranu a masívne odvetné schopnosti.

Severná Kórea vypustila svoj satelit minulý týždeň a medzičasom vyhlásila, že poslal snímky so zábermi na kľúčové miesta v USA a Južnej Kórei vrátane Bieleho domu a Pentagonu. Zatiaľ však nezverejnila žiadnu z týchto satelitných fotografií. Americkí a juhokórejskí predstavitelia potvrdili, že severokórejská družica vstúpila na obežnú dráhu, ale mnohí vonkajší experti spochybňujú, či dokáže poslať vojensky užitočné snímky s vysokým rozlíšením.