Jessica Foxová vynechá majstrovstvá sveta na domácej divokej vode, po operácii ešte nie je úplne fit

Trojnásobná olympijská šampiónka je sklamaná, že nebude môcť súťažiť na domácej trati v Penrithe neďaleko Sydney.
Peter Mráz
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Jessica Foxová
Austrálska reprezentantka Jessica Foxová vo vodnom slalome Foto: archívne, SITA/AP
Austrália Vodný slalom Vodný slalom z lokality Austrália

Elitná austrálska reprezentantka vo vodnom slalome Jessica Foxová sa rozhodla vynechať majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia na domácom kanáli v Sydney od 29. septembra do 4. októbra.

Dôvodom absencie trojnásobnej olympijskej šampiónky a držiteľky 14 titulov majsterky sveta je nedostatočná rekonvalescencia po operácii, pri ktorej jej lekári odstránili nádor na obličke.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Tridsaťjedenročná Foxová o zdravotných problémoch informovala v auguste a odhlásila sa z pretekov Svetového pohára v Európe.

„Prvýkrát za 15 rokov nebudem na štarte majstrovstiev sveta. Bohužiaľ, nebudem pripravená včas, musím dať prednosť svojmu zdraviu a zotaveniu po operácii. Som absolútne zničená z toho, že prídem o majstrovstvá na mojej domácej trati,“ napísala na sociálnych sieťach.

„Známa obojživelníčka“ Foxová je úradujúca olympijská šampiónka v kanoe aj kajaku.

Viac k osobe: Jessica Foxová
Firmy a inštitúcie: ICF Medzinárodná kanoistická federácia
Okruhy tém: MS vo vodnom slalome
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk