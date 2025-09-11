Jessica Foxová vynechá majstrovstvá sveta na domácej divokej vode, po operácii ešte nie je úplne fit

Elitná austrálska reprezentantka vo vodnom slalome Jessica Foxová sa rozhodla vynechať majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia na domácom kanáli v Sydney od 29. septembra do 4. októbra.
Hviezdna Foxová sa vytratila z divokej vody. Mala nádor na ľavej obličke, podstúpila tak úspešnú operáciu
Dôvodom absencie trojnásobnej olympijskej šampiónky a držiteľky 14 titulov majsterky sveta je nedostatočná rekonvalescencia po operácii, pri ktorej jej lekári odstránili nádor na obličke.
Tridsaťjedenročná Foxová o zdravotných problémoch informovala v auguste a odhlásila sa z pretekov Svetového pohára v Európe.
Ako prišla Jessica Foxová na Australian Open? Ako správna šampiónka vo svojom kajaku - FOTO, VIDEO
„Prvýkrát za 15 rokov nebudem na štarte majstrovstiev sveta. Bohužiaľ, nebudem pripravená včas, musím dať prednosť svojmu zdraviu a zotaveniu po operácii. Som absolútne zničená z toho, že prídem o majstrovstvá na mojej domácej trati,“ napísala na sociálnych sieťach.
„Známa obojživelníčka“ Foxová je úradujúca olympijská šampiónka v kanoe aj kajaku.