Jedinečný koncert Eurythmics v Bratislave: Dnes začína predaj vstupeniek

Dave Stewart – oceňovaný a rešpektovaný hudobník, spevák, skladateľ, producent a spoluzakladateľ celosvetovo uznávaného dua EURYTHMICS sa vydáva v lete 2025 na svoje európske turné. Predaj vstupeniek na bratislavský koncert sa spúšťa dnes od 11:00.

Tohtoročné turné nadväzuje na mimoriadne úspešné koncertné vystúpenia pod názvom „David Stewart Eurythmics“, ktoré sa konali v Anglicku, USA a v Európe v minulom roku. Koncertná show má byť pokračovaním nezabudnuteľnej hudobnej cesty Eurythmics. Veľkolepý hudobný set prinesie nadčasové celosvetové hity na čele s Daveom Stewartom. Doprevádzať ho bude čisto ženská kapela a hlavne výnimočne talentovaná austrálska speváčka Vanessa Amorosi.

S požehnaním svojej dlhoročnej tvorivej partnerky Annie Lennox, ktorá už niekoľko rokov nevystupuje, si Stewart a jeho kritikmi uznávaná živá kapela podmaňuje nielen Veľkú Britániu a Európu, ale aj USA. Fanúšikovia sa môžu tešiť na fantastické výkony a všetky hity vrátane „Sweet Dreams (Are Made of This)“, „Here Comes The Rain Again“, „I Lie To You?“ a veľa ďalších.

Samotný Dave Stewart o nadchádzajúcom turné hovorí: „Už sa nemôžem dočkať, keď budem opäť na pódiu s neskutočnou speváčkou Vanessou Amorosi a mojou kapelou. Za posledný rok sme spolu odohrali viac ako 60 koncertov v USA a Európe. Reakcia publika zakaždým odstrelila strechy arén, v ktorých sme vystupovali. Je to, ako keby sme všetci boli na nejakých hromadných oslavách EURYTHMICS. Hity, ktoré hráme sa totiž stali súčasťou života našich fanúšikov. Veľmi sa teším, keď si to opäť zopakujeme už toto leto!“

Vstupenky na koncert EURYTHMICS, ktorý roztancuje Bratislavu 27. júla 2025 sú v predaji od 28.3. 2025 od 11:00 hod. v sieti Ticketportal a na www.vivien.sk.

V prípade priaznivého letného počasia sa koncert odohrá pod otvorenou strechou arény.

DAVE STEWART EURYTHMICS

27. JÚLA 2025/BRATISLAVA/PEUGEOT ARÉNA

Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na www.vivien.sk

