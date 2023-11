Jedinečné podujatie POP UP SUGGÉRER odprezentovalo slovenskú módu priamo v srdci Bratislavy

Minulý štvrtok sme boli svedkom rozkvetu slovenskej módy počas nezabudnuteľného večera POP-UP SUGGÉRER. Podujatie, ktoré spojilo módu, hudbu a umenie, prilákalo množstvo známych osobností z Česka aj Slovensko a premenilo centrum Bratislavy na nezabudnuteľný zážitok plný módy a kreatívy. Jedinečný koncept, ktorý približuje slovenskú dizajnérsku tvorbu nielen módnym nadšencom, ale aj širokej verejnosti, sa v Bratislave konal vôbec po prvý krát a návštevníkom priniesol množstvo kreatívnych podnetov, originálnych outfitov a tiež skvelých zážitkov.

Inovatívne predstavenie slovenskej návrhárskej scény

Myšlienka vytvoriť podujatie, ktoré spojí slovenských návrhárov, známe tváre a unikátne prezentácie spolu s možnosťou zakúpiť si predstavené kúsky, sa zrodila v hlavách hlavných organizátorov Petry Maslo a Marka Úradníka ešte v lete tohto roka. „Nultý ročník” sa odohral v auguste v prostredí známeho golfového areálu a zožal veľký úspech. Podľa slov organizátorov však bolo načase projekt posunúť ďalej.

Marko Úradník a Petra Maslo, organizátori POP-UP SUGGÉRER. Foto: POP-UP SUGGÉRER

Oficiálny prvý ročník tak priniesol dizajnérske esá a ich tvorbu priamo do centra hlavného mesta. Prítomnosť prominentných slovenských návrhárov ako Michael Kováčik, Lukáš Krnáč,Veronika Lokajíčková či Michaela Ľuptáková, ako aj značiek The Store a WOO CZ, bola hlavným lákadlom pre všetkých módnych fanúšikov. Návštevníci mali možnosť vidieť ich najnovšie kolekcie v dynamickom poňatí a netradičnej umeleckej koncepcii, ktorá posúva tradičné fashion shows na nový level.

Foto: POP-UP SUGGÉRER

„Cieľom POP-UP SUGGÉRER bolo vytvoriť priestor, kde sa móda stretáva s inováciami a kde kultúra a kreativita skutočne ožívajú. Chceli sme ponúknuť niečo viac než len obyčajnú módnu prehliadku; našou víziou bolo spojiť rôznorodé umenie – od dizajnu po hudbu – a vytvoriť zážitok, ktorý by oslovil a inšpiroval ľudí na mnohých úrovniach. Vďaka našim sponzorom, návrhárom a všetkým účastníkom sme mohli túto víziu premeniť na realitu a ukázať krásu a rozmanitosť slovenskej módnej scény priamo v centre Bratislavy,” hovorí Marko Úradník, organizátor POP-UP SUGGÉRER.

Známe tváre a exkluzívne outfity

Tvorba Michaela Kováčika a komunita okolo neho by sa dala charakterizovať kľúčovými slovami: sex-appeal, odvaha a vycibrenosť. Kolekcia čerpá z vysoko kvalitných materiálov prevažne lokálneho pôvodu. Bavlna, hodváb a flitre sú posunuté do nových foriem a tie dovoľujú osobitý prístup každého z následných nositeľov značky. Prezentované modely môžeme v mnohých prípadoch označiť za unisexové. Siluety prepojujú svety feminínneho a maskulínneho princípu a pri ich noseniu sa žiadne medze nekladú.

Foto: POP-UP SUGGÉRER

Zimné obdobie pre Michaelu Ľuptákovú reprezentujú predovšetkým nádherné kabáty. Podľa slov návrhárky kabát nosný kus zimného šatníka, to však neznamená, že musí byť nudný – práva naopak. „Rozhodla som sa, že túto zimu treba rozžiariť, čo sa odzrkadľuje aj v mojich modeloch. Viva magenta a elektrická modrá svedčia pokožke stredoeurópskych žien, preto som pragmaticky vybrala tieto dve farby do mojej prezentácie. Je to nádhera, keď človek rozžiari tú šeď, ktorá z väčšej miery tvorí mnoho zimných šatníkov,” komentuje návrhárka svoju časť prezentovanej kolekcie.

Nechýbali ani známe osobnosti – na lokálnu návrhársku tvorbu sa prišli pozrieť mená ako Denisa Mendrejová, Jana Brisudová, Jaro Slávik, ako aj Miss Slovensko 2021 Sophia Hrivňáková a ďalší, čo ešte viac umocnilo atmosféru večera. Viaceré známe tváre pritom predviedli outfity, ktoré rozhodne stáli za povšimnutie.

Foto: POP-UP SUGGÉRER

Bohatý program vo veľkom štýle

Nabitý program podujatia začal welcome drinkom, nasledovaným predstavením módnych návrhárov. Vrcholom večera bola netradičná fashion show formou živých sôch, ktorá originálnym spôsobom odprezentovala aktuálne výtvory zúčastnených dizajnérov. Nasledovalo fascinujúce vystúpenie, kde scénická hudba splynula s príbehom kolekcií. Lightshow premenila priestor na žiariace pódium, a after party, ktorá bola zároveň posledným bodom programu, ukončila noc vo veľkom štýle.

Podujatie sa konalo pod záštitou značky Barebarics, ktorá sa zameriava na tvorbu špecializovanej modernej a zdravej obuvi. Jej zakladateľ a v súčasnosti známa tvár z televíznych obrazoviek Juraj Fehervari si unikátne prezentácie návrhárskych kolekcií taktiež nenechal ujsť.

Foto: POP-UP SUGGÉRER

„Sám mám blízko k funkčnému odievaniu a obúvaniu sa. Komfort je pre mňa úplný základ. Barefoot topánky sa prispôsobujú chodidlám, nie chodidlá topánkam, a to je absolútny základ. Spájame to, čo bolo vždy pre naše chodidlá najprirodzenejšie s novými a inovatívnymi technológiami, aby naše chodidlá fungovali tak ako by mali – predsa len, sú dokonalým nástrojom. Som rád, že dnes meníme obúvacie návyky ľudí na celom svete a prinášame barefoot topánky Be Lenka alebo Barebarics, ktoré sú dizajnovo vyladené a zaujímajú aj fashion móla a eventy,“ vysvetľuje úspešný majiteľ barefoot firmy Be Lenka a investor z televíznej šou, Juraj Fehervari.

Foto: POP-UP SUGGÉRER

Medzi partnerov, bez ktorých by sa event nezaobišiel, patrili aj Nay Elektrodom, Mercedes-Benz Dunajská Streda, Trim Reality. O catering sa v priebehu večera postarali Best Coffe Distribution, La Piazza, Victoria Trade, Volsauer a v neposlednom rade Cascara.

„Potešila nás vysoká účasť, ktorá je jasným dôkazom toho, že slovenská dizajnérska tvorba má pred sebou skvelú budúcnosť. Zároveň sme priniesli návštevníkom možnosť osobne sa stretnúť s dizajnérmi a zdieľať s nimi podnety, inšpiráciu a spätnú väzbu, čo je v dnešnej dobe veľmi dôležité. Rozhodne nekončíme a už teraz plánujeme ďalšie aktivity, ktoré tento úspešný koncept posunú ešte ďalej,” uzatvára organizátorka Petra Maslo.

Foto: POP-UP SUGGÉRER

