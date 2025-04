Jeden z kvarteta debutantov obranca Hlaváč si premiéru v najcennejšom drese užíval - VIDEO, FOTO

Slovenská hokejová reprezentácia vo štvrtok večer prišla o desaťzápasovú víťaznú šnúru od začiatku aktuálnej sezóny. V Herisau pri prehre s domácimi Švajčiarmi 3:4 po predĺžení si však debut v najcennejšom drese absolvovali štyria hráči, medzi nimi aj 23-ročný obranca Matúš Hlaváč.

Vo Švajčiarsku nastúpil v obrannom páre s iným debutantom Michaelom Laurenčíkom, o dva roky mladším spoluhráčom z klubu. Na ľade strávil Hlaváč takmer 14 minút a mal aj jednu strelu na bránku.

„Tempo je určite dobré, ale čo k tomu dodať. Bol to dobrý zápas, šance boli na oboch stranách. V prvom zápase nám to tesne ušlo,“ zhodnotil trenčiansky rodák vo videu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) po prvom súboji v seniorskej reprezentácii a pokračoval: „Skôr som si to užíval, z mojej strany tam nebola nervozita. Cítil som sa dobre. Debut v seniorskej reprezentácii je obrovský zážitok a som za to vďačný.“

Pri debute v národnom tíme hral proti úradujúcim vicemajstrom sveta.

„Švajčiari boli disciplinovaní. Prvá tretina od nich bola trochu slabšia, alebo my sme ju mali dosť dobrú. Potom sa na nás dotiahli a bolo to viac vyrovnané. Mali sme tam aj my šance a mohli sme dať viac gólov, ale remíza na prvý zápas je dobrá,“ uviedol Hlaváč.

Odveta je na programe už v piatok večer na rovnako mieste. Súbojmi proti Švajčiarom odštartovali Slováci prípravu na májové majstrovstvá sveta, počas ktorej absolvujú aj po dve stretnutia proti Nemcom, Čechom a Francúzom.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Na MS 2025 sa predstavia vo švédskom Štokholme postupne proti výberom Švédska, Slovinska, Rakúska, Francúzska, Kanady, Lotyšska a Fínska.