Je rozhodnuté! Títo hráči nás budú reprezentovať na Svetovom pohári univerzitného hokeja

Svetový pohár, v rámci ktorého sa proti sebe postavia výbery študentov – hokejistov, sa uskutoční po piatich rokoch.

Jeho dejiskom bude od 14. apríla 2023 rumunská Karcfalva. Do vzájomnej konfrontácie sa dostane celkovo 8 výberov – zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Rumunska, Švédska, USA a Kanady.

Trojica trénerov, Branislav Jánoš – Lukáš Opáth – Marek Janík, ktorá povedie slovenský výber, predstavila záverečnú nomináciu hráčov, ktorí nás budú reprezentovať. Vo finálnom výbere sú 3 brankári, 8 obrancov a 12 útočníkov.

Brankári: Samuel Guštafík, Šimon Opatovský, Jakub Sihelský

Obrancovia: Tomáš Adamovič, Lukáš Drápal, Adam Dúžek, Erik Párička, Jakub Savara, Štefan Bukovina, Roman Kadlečík, Dávid Šoltés

Útočníci: Adam Haščič, Erik Smolka, Adam Stránský, Matúš Trenčan, Roman Vaňo, Matúš Zemko, Marcel Škvarka, Matúš Kamzík, Richard Novodomec, Adam Sapár, Róbert Svitek, Gabriel Vereš

Tréneri sa už aj rozhodli, resp. zhodli, koho by najradšej videli s C-čkom a A-čkom na hrudi, no to zatiaľ prezradiť nechcú, nakoľko samotným hráčom to bude oznámené až v utorok 11.4.2023 na zraze v Banskej Bystrici. Práve tam by mali absolvovať úvodný spoločný tréning a na ďalší deň ráno odštartovať cestu do Rumunska.

Prvá zápas v rámci turnaja majú slovenskí vysokoškoláci na programe 14. apríla 2023 o 13:00 miestneho času proti výberu z Maďarska. Na ďalší deň sa postavia proti Švédom a zápasy v rámci skupiny ukončia stretnutím proti USA.

