Jazdené auto ako darček pod stromček

Ľudia sú schopní na Vianoce minúť nemalé peniaze za darčeky pre svojich blízkych a každoročne tak stúpa aj počet automobilov, ktoré končia „pod vianočným stromčekom“. Tento rok v decembri sa na Slovensku predáva v rámci celého trhu v priemere takmer 1 400 áut denne s priemernou cenovkou 12 947 eur. Vychádza to zo štatistík trhu, ktoré pripravujú experti najväčšieho stredoeurópskeho predajcu ojazdených vozidiel AAA AUTO.
„Napriek tomu, že posledný mesiac v roku patrí tradične medzi predajne najslabšie obdobia na európskom trhu, v porovnaní s predošlými rokmi si tento december nevedie vôbec zle. Zvýšenému dopytu pomáha aj teplejšie počasie, ktoré zaznamenáva takmer celá Európa. Na Slovensku sa denne predá v priemere 1 400 zánovných a ojazdených áut, čo je v päťročnom porovnaní o 200 viac. V období pred vianočnými sviatkami čím ďalej viac ľudí kupuje autá ako darček pre svojich najbližších – najčastejšie pre dospievajúce deti či manželku. Najväčší záujem je o SUV, ktoré spĺňajú požiadavky komfortu a bezpečnosti,“ vysvetľuje Karolína Topolová, generálna riaditeľka AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO a Mototechna. Decembrové predaje SUV na Slovensku tvoria 26,4 percent a predbehli tak ešte vlani prvé vozidlá kombi.
„Veľkej obľube sa tešia pred Vianocami hlavne zánovné automobily, ktoré ľudia vítajú ako cenovo dostupný variant nového vozidla, ktorý by tesne pred sviatkami prakticky ani nemohli dostať. Čakacia doba na nové auto je totiž často aj niekoľko mesiacov, naopak zánovné automobily sú k dispozícii ihneď,“ dopĺňa Karolína Topolová. Zánovné vozidlá vyjdú na slovenskom sekundárnom trhu v priemere na 40 913 eur, majú najazdených 46 tisíc kilometrov a sú tri roky staré. Navyše majú väčšinou ešte záruku od výrobcu. Najpredávanejšími modelmi v tejto kategórii na Slovensku sú Škoda Kodiaq, Hyundai Tucson a BMW X5. Zaujímavosťou je aj vysoký podiel čisto elektrických áut, ktorý v prípade týchto takmer nových vozidiel dosahuje dokonca vyše 11 percent.
Napriek tomu, že drvivá väčšina Slovákov si tento rok v decembri zaobstarala dieselové vozidlo (60 %), ako vianočný darček preferujú skôr benzínové autá, ale aj tie na alternatívne palivá. „Benzínové motory sú vhodnejšie pre menej častých vodičov i začiatočníkov a zároveň majú lepšie vlastnosti práve v zime. To zohráva pri výbere pre väčšinu kupujúcich zásadnú úlohu. Tento rok si ale vôbec prvýkrát nájdu niektorí šťastlivci ,pod stromčekom‘ aj elektromobil,“ dodáva Karolína Topolová. Hoci v celoročnom meradle tvorí podiel predaja ojazdených elektromobilov 1,7 percenta, tento mesiac sa vyšplhal na 2,4 percenta a predbehol hybridy.
Fenoménom tohto roku sú rastúce predaje áut s automatickou prevodovkou. V súčasnosti ju má už 52,9 percenta predaných ojazdených áut. Náhon na všetky kolesá má zase takmer 40 percent vozidiel. Najobľúbenejšou značkou je tradične Škoda, nasledovaná značkami Volkswagen a BMW. Najobľúbenejšími modelmi sú Škoda Octavia, Volkswagen Golf a Passat.
Najpredávanejšie jazdené autá na slovenskom trhu v decembri 2025:
|Model
|Priemerná cena
|Priemerný stav tachometru
|Priemerný vek
|Škoda Octavia
|7 378
|210 210
|11
|VW Golf
|7 965
|198 693
|13
|VW Passat
|8 632
|230 536
|11
|Škoda Fabia
|3 495
|174 110
|13
|Škoda Superb
|13 793
|196 577
|8
