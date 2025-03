Jarné upratovanie sa začne v Avione s KOLO

Darujte svojim nepotrebným lampám, hodinám, tanierom a šálkam druhú šancu! Počas marcového víkendu 15. a 16. marca 2025 môžete do nákupného centra Avion v Bratislave priniesť nepotrebné dekorácie, kuchynské či školské potreby. Pracovníci KOLO – Bratislavského centra opätovného použitia v spolupráci s Avionom ich nechajú kolovať a neskončia tak zbytočne v odpade.

,,Marec je ideálny čas na jarné upratovanie domácností po zime. Množstvo vecí, ktoré už nepotrebujeme, hoci sú stále využiteľné, zbytočne skončia v odpadkoch. Aj preto chceme dať v Avione nepotrebným veciam druhú šancu v spolupráci s KOLO. Cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z funkčných vecí, ktoré sa môžu používať ďalej,“ hovorí Petra Vojtasová, marketingová manažérka Avionu v Bratislave.

Stačí, ak do Avionu prinesiete svoje nepotrebné, zachovalé a stále využiteľné doplnky počas víkendu 15. a 16. marca 2025 pred predajňu SportsDirect od 10.00 do 17.00 hod. Pracovníci KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia prinesené veci skontrolujú a v prípade splnenia požiadaviek bezodplatne príjmu.

Ak sa vám niečo páči, môžete si to za odporúčaný príspevok od 0,50 eura do 25 eur odniesť domov. Všetky vyzbierané peniaze KOLO zaregistruje ako príspevky do verejnej zbierky na ochranu a tvorbu životného prostredia.

Čo môžete priniesť? Dekorácie a bytové doplnky ako obrazy, svietniky, lampy, sošky, kuchynské potreby ako hrnčeky, tácky, taniere, kancelárske a školské potreby ako písacie potreby, peračníky, prázdne zošity. Viac informácií nájdete na webstránke nákupného centra Avion.

Súčasťou víkendového jarného upratovania v Avione bude aj prezentácia iniciatívy predajne IKEA Druhý život nábytku. Pracovníci vysvetlia záujemcom, ako môžu dať druhý život svojmu starému nábytku IKEA. Svoje staré, no funkčné, čisté a zmontované nábytky môžu prihlásiť do systému online. IKEA prihlásený nábytok odkúpi za refundačnú kartu až do 50% pôvodnej ceny (okrem kuchýň, rozkladacích pohoviek, matracov, doplnkov a elektrospotrebičov). Nábytok treba zaniesť do IKEA až po prihlásení, Avion ho nevykupuje.

