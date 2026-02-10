Jarné prázdniny ovládne animák Goat, v ktorom na veľké sny nikto nie je malý

Štúdio Sony Pictures Animation, ktoré svojimi hitmi ako Spider-Man: Cez paralelné svety a K-Pop: Demon Hunters prepísalo pravidlá animácie, sa vracia do kín s novou energiou už 12. februára. Prichádza GOAT: Najlepší z najlepších – originálna akčná komédia pre celú rodinu. Príbeh o malom capkovi s najväčšími snami sľubuje adrenalínový šport a súperov, ktorí sa s nikým nemaznajú. A tiež hromadu humoru, situačných gagov a moderný štýl.
Režisér Tyree Dillihay spolu s producentom a štvornásobným šampiónom NBA Stephenom Currym prináša divákom svet zvieracej verzie nášho basketbalu, hry menom drsnobal. „Je to generačný príbeh outsidera. Skvelé športové filmy sú emocionálne, inšpiratívne a nadčasové. Ale tento je aj vtipný. Predstava nosorožcov a ľadových medveďov s ich obrovskými reťazami a značkovými teniskami, ako smečujú a driblujú… to ma rozosmialo hneď na začiatku,“ hovorí režisér Dillihay.
V centre diania stojí Will Harris (v slovenskom znení Oliver Oswald), malý capko, ktorý sa odmieta zmieriť s osudom doručovateľa jedla. Jeho cieľ? Hrať profesionálne drsnobal na najnebezpečnejších ihriskách, kde dominujú tie najväčšie, najrýchlejšie a najzúrivejšie zvieratá planéty.Pri nebezpečnom drsnobale však platí nepísané pravidlo: „Malí nehrajú“. Will však dostane životnú šancu pripojiť sa k legendárnemu, no upadajúcemu tímu Tŕne z jeho rodného mesta Lianovo. Jeho noví spoluhráči nie sú nadšení, že majú v súpiske „krpca“. Will je však odhodlaný dokázať, že na veľké sny nie je nikto malý a že aj malý capko môže získať titul najlepšieho z najlepších a pozdvihnúť nad hlavu trofej Pazúr spolu so svojím tímom.
Slovenský dabing a súper, ktorého si zamilujete
Hlavnému hrdinovi Willovi prepožičal hlas Oliver Oswald, ktorý sa s postavou malého capka vtipne stotožnil: „Som nádherný cap veľkého vzrastu, niečo ako v realite. Meter dvadsať, o hlavu vyšší od kýbla,“ smeje sa Oswald. „Ale v tom filme je tento capko dôkazom, že aj s malým človekom toho dokážeš v živote veľa zmeniť.“
Hlavného rivala, samoľúbeho koňa menom Hrival Hlavný, nadaboval režisér a herec Jakub Kroner. „Mám z toho veľkú radosť, lebo môj syn je absolútny fanúšik všetkých záporákov vo všetkých filmoch. Dúfam, že si uňho šplhnem,“ prezradil Kroner.
V slovenskom znení (réžia Michal Hallon) ďalej hviezdia Kristína Turjanová ako drsná panterka Jett, Zuzana Šebová ako nervózna pštrosica Olivia či Lukáš Dóza ako rapujúca žirafa Lenny. Kamil Mikulčík požičal svoj hlas excentrickému varanovi Modovi a Filip Tůma je Archie – bývalý postrach Drsnoligy, z ktorého sa stal dobrácky taťuldo. Svojimi hláškami zaručene rozosmejú aj Marián Miezga, Štefan Martinovič, Zuzana Vačková, Judita Hansman či Pavol Topoľský a mnohí iní.
Vtiahnutí priamo do hry
Tvorcovia chceli, aby diváci cítili každý náraz, smeč a tvrdý dopad. Aby nás pocitovo vtiahli priamo pod koše, využili hernú technológiu Unreal Engine (známy z hier ako Fortnite). Vďaka tomu kamera nesedí len na tribúne, ale pohybuje sa priamo medzi hráčmi – či už na lávovom ihrisku alebo v plávajúcej kryhe.
„Je to dobré-é-é-é!”
Čo na film hovoria prví detskí diváci po slávnostnej premiére v nadupanej sále? Čo alebo kto vo filme sa im najviac páčil?
- „Ja hrávam futbal, ale aj toto bolo super. Držal som Willovi a Tŕňom. Kebyže aj my môžeme hrať na lávovom ihrisku!” – „Nie, nie, jaskyňa bola lepšia!”
- „Najlepšia bola panterka Jett, dobré finty hrala. A ako schytávala vodu, keď zabudla prihrať, to bolo smiešne.”
- „Smiešny bol predavač v teniskovom obchode, ako oňuchával tenisky zvnútra, bléééé”
- „Ako Will s kamošmi spolu pozerali shorty na mobile, lebo aj ja to s kamarátkou robievam.”
- „Ako sa volala tá jašterica?” – „Modo.” – „Modo bol sigma. Lebo bol úplne iný, čudný, a zákerácky menil smer.”
- „Nosorožcove deti, ako sa rozbehli NIČIŤ! Ja by som sa k nim hneď pridala. To umelé prasa bola sviňa.”
- „Tak treba tomu copíkatému koňovi, nemal sa Willovi vysmievať a spievať o ňom hlúpu pesničku.”
Ak teda aj vy milujete príbehy, kde outsideri vytrú zrak samoľúbym frajerom, príďte sa presvedčiť aj vy. GOAT: Najlepší z najlepšíchje ten pravý film na štart prázdnin pre veľké aj malé deti a ich rodičov.
GOAT: Najlepší z najlepších v kinách od 12. februára.
