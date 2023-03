Jarná únava zvykne potrápiť najmä meteosenzitívnych ľudí a seniorov

Prvý jarný deň signalizuje nielen koniec zimy a prebúdzanie prírody, ale aj ľudského organizmu. To je často sprevádzané vyčerpanosťou či bolesťou hlavy. Jarná únava sa vo zvýšenej miere objavuje u meteosenzitívnych ľudí, osôb s nízkym tlakom alebo u seniorov. Eliminovať jej prejavy pomôže pohyb na čerstvom vzduchu či vyvážená strava.

Pod vznik jarnej únavy sa podpisujú teplotné a tlakové výkyvy prichádzajúce s novým ročným obdobím, zmeny v trvaní slnečného svitu, ako aj zmeny v životospráve po zimných mesiacoch. „Jarná únava je komplexný stav celého organizmu, nie je to ochorenie orgánové, a preto nie je klasifikovaná ako choroba. Existuje preto pomerne málo vedeckých štúdií, ktoré by podrobnejšie mapovali jej výskyt,“ vysvetľuje Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Zmeny ľahšie znáša organizmus detí a mladých ľudí. U starších sa môže objaviť pocit únavy, nedostatok energie, malátnosť, bolesti hlavy, nesústredenosť, podráždenosť, ale aj zvýšená náchylnosť na infekcie. Dobrou správou je, že ide o prechodný stav a prejavy jarnej únavy odznejú do jedného až troch týždňov. „Ak však príznaky pretrvávajú dlhšie, môže v skutočnosti ísť o prejav ochorenia a vtedy je vhodné poradiť sa s lekárom,“ upozorňuje hovorkyňa VšZP Eva Peterová.

S vitamínmi v tabletkách opatrne

Pri zvládaní jarnej únavy môžu pomôcť aj výživové doplnky. Treba ich však užívať s mierou, aby nedošlo k predávkovaniu. „V takom prípade sa môžu vyskytnúť gastroenterologické problémy, napríklad zaťaženie žalúdka, ale aj zdvihnúť hodnoty pečeňových testov. Sú aj prípady, keď sa ľudia predávkujú rôznymi výživovými doplnkami tak, že im začnú vypadávať vlasy. Apelujeme preto na poistencov, aby aj otázky ohľadne doplnkov výživy, vitamínov, či minerálov vždy konzultovali s farmaceutmi a dôverovali ich odborným usmerneniam,“ pripomína farmaceutka a riaditeľka odboru schvaľovacích činností VšZP Ľudmila Kraus. Pri užívaní výživových doplnkov je tiež potrebné robiť prestávky. „Nie je správne brať napríklad vitamín C alebo D pol roka vkuse. Rovnako je to aj s kĺbovou výživou. Účinok má, keď ju beriem mesiac, dám si pauzu a potom znova, až keď cítim bolesti. Dôležité je počúvať svoje telo, aby sme sa vyhli zbytočnému predávkovaniu,“ dodáva Ľudmila Kraus.

Efektívnou pomocou pri zvládaní príznakov jarnej únavy je každodenný pohyb na čerstvom vzduchu, pestrá strava plná vitamínov a minerálov, teda aj zvýšený prísun ovocia a zeleniny. „Ak nechceme telo príliš zaťažiť, no chceme mu poskytnúť dobrú výživu, strava v štýle stredomorskej diéty je to, čo potrebujeme. Obsahuje množstvo zeleniny a ovocia, celozrnných výrobkov, kyslomliečne výrobky, chudého kvalitné mäso, ryby, a zdravé tuky so semien či kvalitných olejov. Jej súčasťou je dostatok tekutín, 1,5 – 3 l vo forme vody a nesladených čajov, s príjmom energie okolo 2 000 kcal denne. Odporúčam teda piť dostatok nesladených tekutín, obmedziť alkohol, nefajčiť, oddychovať a venovať sa pravidelnému pohybu,“ radí Katarína Skybová, odborníčka na zdravý životný štýl, farmaceutka a riaditeľka Inštitútu redukcie a prevencie nadváhy kompliment®. Náročné na trávenie sú i ultra spracované potraviny, ktoré obsahujú chemické látky ako stabilizátory farbivá a podobne, ktoré musí organizmus spracovať a vylúčiť. Zväčša obsahujú aj pridaný cukor a tuky nižšej kvality, ktoré telo taktiež zaťažujú a neprospievajú jeho optimálnemu fungovaniu. Telu neprospievajú ani príliš mastné potraviny, mastné mäso a kombinácia mnohých potravín vo väčšom množstve.

VšZP v rámci starostlivosti o zdravie poistencov spustila celoročný projekt Zdravo a so srdcom pre celú rodinu, v rámci ktorého ponúka záujemcom návod na zostavenie vyváženého jedálnička, ktorý bude chutiť a prospievať zdraviu všetkých členov rodiny. V rámci celoročnej kampane na sociálnych sieťach poisťovne a na stránke preventivne.sk pribúdajú videá a články pripravené v spolupráci s Inštitútom kompliment® s tematikou zdravej výživy. Celý hodnotný obsah v rámci projektu je dostupný bezplatne.

