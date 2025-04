Jarná potravinová zbierka v Kauflande zabezpečila pomoc pre takmer 900 domácností

Seniorov, osamelých rodičov a rodín s deťmi, ktorým po zaplatení účtov nezostane v peňaženke takmer nič, na Slovensku neustále pribúda. Reťazec sa preto rozhodol nečakať do októbra a svoju každoročnú potravinovú zbierku spustil už na jar. Za jediný týždeň sa mu podarilo vyzbierať tony potravín a predať tisíce odznakov.

V charitatívnom projekte Pomáhame potravinami už tradične Kaufland spojil svoje sily so Slovenským Červeným krížom. Podľa slov Zuzany Rosiarovej, generálnej sekretárky Slovenského Červeného kríža, sa vo vážnej materiálnej a sociálnej núdzi ocitá stále viac Slovákov. Prázdnu chladničku poznajú osamelí rodičia, rodiny s väčším počtom detí, ale aj seniori. „Niektoré skupiny zraniteľných ľudí sú na potravinovú a inú pomoc odkázané, či už z dôvodu pokročilého veku, zdravotného stavu alebo neľahkej životnej situácie. Zo skúseností vieme, že práve potravinová pomoc nám často pomáha vybudovať si dôveru a priestor pre ďalšie formy podpory,“ odhaľuje Z. Rosiarová ďalší význam tejto charitatívnej potravinovej zbierky a dodáva: „Veľmi ma teší, že sme aj tento rok spoločne s Kauflandom dokázali poskytnúť cielenú pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú.“

Potravinovou zbierkou reťazec Kaufland pomáha v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Foto: Kaufland

Balíky múky, ryže alebo cestovín, aj takto môže vyzerať dobrý skutok. Zákazníci Kauflandu ich od 27. marca do 2. apríla 2025 po zaplatení mohli nechať v špeciálne označených boxoch v predajniach po celom Slovensku. Mnohí sa do zbierky zapojili finančne, a to zakúpením symbolického odznaku s logom zbierky za jedno euro. Počas jedného týždňa sa tak podarilo vyzbierať viac ako 3 tony trvanlivých potravín a finančná pomoc vo forme nákupných poukážok, ku ktorej prispeli kúpou odznaku aj samotní zákazníci, bola vo výške viac ako 20 000 eur.

„Za dvanásť rokov charitatívnej zbierky Pomáhame potravinami sme sa mohli veľakrát presvedčiť, že osud iných nie je nám ani našim zákazníkom ľahostajný, za čo im patrí veľká vďaka. Máme veľkú radosť, že sme opäť pomohli aj tým domácnostiach, v ktorých teplé jedlo nie je samozrejmosťou každý deň,“ hovorí Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Zákazníci reťazca prispeli aj kúpou symbolického odznaku v hodnote jedného eura. Foto: Kaufland

Zbierku dobrovoľne podporili aj viaceré známe tváre

Zbierku nezištne podporili viacerí slovenskí influenceri, vrátane známej televíznej moderátorky Kvetky Horváthovej: „Ďakujem Kauflandu a Slovenskému Červenému krížu za možnosť mať opäť dobrý pocit. Stačí tak málo, keď viacerí prispejeme troškou a spravíme pre tých, ktorí to potrebujú, tak veľa.“ Cestovateľ Radoslav Hoppej sa do pomáhania potravinami zapája pravidelne: „Verím, že takáto pomoc má zmysel, najmä v prípade, že smeruje ku konkrétnym ľuďom. Práve preto považujem takéto potravinové zbierky za dôležité, pretože keď každý z nás pomôže aspoň malým dielom, spolu dokážeme veľké veci.“

Charitatívna zbierka Pomáhame potravinami prebieha v predajniach Kauflandu už od roku 2014. Za ten čas sa vďaka všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili, podarilo zabezpečiť viac ako 475 ton trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi. Toto množstvo by dokázalo naplniť 19 kamiónov s kapacitou 25 ton. Napriek aktuálnej zložitej situácii výzva aj tento rok zasiahla srdcia stoviek Slovákov, ktorí sa dokázali podeliť s ostatnými.

