Jarná ITAPA 2025: Nejde len o digitalizáciu – ide o dominanciu

Pre konferencie ITAPA bez výnimky platí, že program, hostia, otvorené diskusie a atmosféra sú zdrojom nezvyčajnej energie a motiváciou, ktorá je dlhodobá. Jarná ITAPA 2025 (3. a 4. jún, Hotel Crowne Plaza Bratislava) zameraná na digitalizáciu a kybernetickú bezpečnosť bude presne v tomto duchu opäť miestom, kde sa zdieľajú informácie a skúsenosti a štartujú nové partnerstvá.

Prvý deň konferencie bude zameraný na digitálne inovácie štátnej a verejnej správy, pričom spolu s pozvanými odborníkmi sa pozrieme aj na najnovšie inovácie v umelej inteligencii. Druhý deň sa do popredia dostanú predovšetkým témy z oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Budúce vynálezy a objavy už budú vznikať len vďaka kombinácii človeka a umelej inteligencie. Pravdepodobne sa nachádzame na zásadnom prelome vývoja ľudstva a technologického posunu. Ako dnes môžeme AI využiť pre vyššiu produktivitu a čo môžeme v tejto oblasti očakávať? Pre túto tému sa nám podarilo získať mimoriadne atraktívneho rečníka. Petr Mára nie je len technologický influencer – je to človek s obrovskou charizmou, ktorý inšpiruje, prekvapí i provokuje. Príďte si ho vypočuť na Jarnú ITAPA 2025 (AI ako posledný vynález ľudstva, 9.05 – 9.35 h).

Po diskusii, v ktorej Radim Dvořák, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku predstaví budúce smerovanie európskych fondov a ich dopad na Slovensko (Novinky z Bruselu: Čo bude Európa financovať v novom období, 9.35 – 9.55 h), bude pódium patriť štátnemu tajomníkovi Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Radoslavovi Štefánekovi (Priority a stratégia riadenia MIRRI SR v oblasti informatizácie, 9.55 – 10.20 h).

Zástupcovia MIRRI SR budú na konferencii hovoriť aj o tom, ako môže Slovensko využiť potenciál umelej inteligencie pre svoj rozvoj, čo prinesie zásadná reforma digitálnych služieb štátu, o európskych grantoch na digitálne projekty či smerovaní ďalšieho vývoja v oblasti digitálnej suverenity a bezpečnosti štátu. Spolu s predstaviteľmi z ITAS, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva vnútra SR, Slovensko.Digital a Sociálnej poisťovne sa zapoja aj do diskusie pri okrúhlom stole na tému Ako upratať eGovernment do roku 2027? (17.55 – 18.55 h).

Slovensko spustilo revolučný projekt e-Identita a e-Doklady, a tak občiansky i vodičský preukaz, kartu poistenca a ďalšie doklady môžeme mať čoskoro len v smartfóne. Na ITAPA sa pozrieme na to, ako digitálne doklady fungujú dnes a kam sa tento projekt posunie. Pozvaní experti prezradia, čo to znamená pre náš bežný život – od návštevy banky po policajnú kontrolu (Digitálne doklady v mobile: budúcnosť identity na Slovensku, 10.20 – 10.50 h). Jedným z keynote spíkrov konferencie bude uznávaný líder Aleš Mlátilík spojený so značkami ako Zľavomat či Lemondia. Čo sa skrýva za jeho výzvami, víťazstvami či chybami, ako v biznise prepnúť brzdu na plyn a prečo je dôležité mať priestor, kde nič nemusíte? Charizmatického manažéra môžete naživo stretnúť v 1on1 rozhovore (Ako rozbehnúť úspešný biznis?, 13.30 – 13.45 h).

Technologický pokrok, nedostatok ľudí, zlyhávajúce kontrolné mechanizmy a neustále rastúce očakávania občanov – aj to sú jedny z faktorov, ktoré vplývajú na to, že nastal čas hovoriť o novom komunálnom manažmente. O efektivite, spolupráci, zdieľaní služieb a dokonca aj o inšpiráciách zo súkromného sektora. Aj o tom bude diskutovať štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Michal Kaliňák a Marián Miškanin z Najvyššieho kontrolného úradu (Cesta k novému komunálnemu manažmentu: modernizácia služieb pre občanov, 13.45 – 14.05). Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR bude mať zastúpenie v diskusii AI stratégia pre Slovensko (14.55 – 15.35 h) a dopoludňajšom paneli Budovanie infraštruktúry a vybavenia škôl (12.10 – 12.30 h).

Jarná ITAPA 2025 neobíde ani budúcnosť verejného obstarávania na Slovensku (Obstarávanie 2.0: Digitálna éra začína, 14.15 – 14.30 h) či portál Slovensko.sk, kde v posledných mesiacoch nastali výrazné zmeny. Všetko smeruje k tomu, že elektronické služby štátu budú jednoduchšie, pohodlnejšie a bezpečnejšie. Lenka Mitáková z Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby predstaví, aké vylepšenia už fungujú a čo sa chystá v najbližšom období (panel Čo je nové na Slovensko.sk, 16.45 – 17.00 h).

Druhý deň Jarnej ITAPA 2025 bude venovaný kybernetickej bezpečnosti. Aktuálnemu stavu i výzvam, technologickým trendom i legislatíve. A pri okrúhlom stole otvoríme diskusiu o tom, ako efektívne prepojiť svet kyberbezpečnosti a trestného práva.

Tretím keynote spíkrom bude Talian Pierluigi Sartori, ktorý pracuje ako manažér podnikových rizík a je držiteľom radu certifikátov. Má skúsenosti z oblasti informačnej bezpečnosti, keď pracoval aj pre talianske letectvo, a práve on otvorí program druhého dňa (Riadenie tretích strán (DORA), 9.00 – 9.25 h).

V paneli Ransomware – neskoro plakať nad rozliatym mliekom alebo ako nás kataster precvičil (9:50 – 10:30) budú rečníci hovoriť o preventívnych opatreniach, ktoré môžu organizácie zaviesť na zníženie dopadov bezpečnostného incidentu, a o tom, ako efektívne implementovať požiadavky zákona o kybernetickej bezpečnosti s dôrazom na posilnenie celkovej kybernetickej odolnosti. Účasť zástupcov Národného bezpečnostného úradu a spoločnosti Aliter Technologies je prísľubom, že diskusia na túto tému prinesie nielen rôzne pohľady, ale aj praktické skúsenosti s reakciou na incidenty typu ransomware, riadením krízových situácií a obnovou činnosti po útoku.

Je to jednoducho tak: frekvencia a dômyselnosť kybernetických útokov sa neustále zvyšujú. Podľa jedného z prieskumov ani jedna organizácia nie je voči kybernetickým hrozbám imúnna. A tak kybernetická bezpečnosť už nie je len technická otázka. Určuje naše stratégie, mení štýl líderstva a nastavuje nové etické hranice. ITAPA CyberSec prinesie rad výnimočných spíkrov, ktorí formujú smerovanie aj v témach ako AI a kyberbezpečnosť (9.25 – 9.50 h), Aktuálny stav a výzvy kyberbezpečnosti (10.30 – 10.45 h), Kybernetická bezpečnosť v rezorte sociálnych vecí (11.30 – 11.45 h), Dobre fungujúca sieť ako základ kybernetickej bezpečnosti (12.45 – 13.00 h), Budúcnosť kritickej infraštruktúry v cloude (13.00 – 13.30 h) alebo Riadenie kontinuity činností – ako zaručiť prevádzku (nielen kritickej) infraštruktúry? (14.55 – 15.50 h ).

Kyberšikana sa nedeje len vo Veľkej Británii, ako ukázal seriálový hit tohto roka Adolescent. Podľa Inštitútu pre verejné otázky ju zažil každý tretí stredoškolák či stredoškoláčka aj na Slovensku. Nie náhodou sa do finále dvojdňového programu dostal ITAPA OPEN TALK: Narastajúci fenomén kyberšikany – prevencia verzus intervencia (16.10 – 17.00 h). Diskusia piatich expertov prinesie pohľady na hranice pre bezpečné digitálne prostredie i na zásadnú vec: akú podobu má mať súčinnosť štátu, školstva, rodiny a okolia pri kyberšikane a pomoci jej obetiam.

Konferenciu Jarná ITAPA 2025 uzatvorí záverečný Okrúhly stôl: Kedy začneme zatvárať kyberbezpečnostných podvodníkov? (17.00 – 17.50 h). Rozhovor prinesie pohľad na právo, bezpečnosť, kyberkriminalitu aj štátne inštitúcie a otvorí diskusiu o tom, ako efektívne prepojiť svet kyberbezpečnosti a trestného práva. V spoločnosti Milana Pikulu z Národného bezpečnostného úradu a súdnych znalcov Romana Fundáreka a Petra Kováča sa za okrúhly stôl posadí aj prezidentka Policajného zboru SR Jana Maškarová.

Prijmite naše pozvanie a využite prítomnosť technologických lídrov, predstaviteľov štátu, inovátorov a expertov, ktorí rozhodujú o budúcnosti, na jednom mieste.

