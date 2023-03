Jar je príležitosť pre oddych aj hravosť

Zimné mesiace sa konečne chýlia ku koncu a život sa začína pomaly prebúdzať. Avšak, ak sa chcete do novej sezóny vrhnúť plní elánu, mali by ste najprv načerpať sily a venovať chvíľku iba sebe. Nechajte únavu a tmavé večery za sebou a príďte sa od 16. do 19. marca rozmaznávať do nákupného centra Aupark Bratislava na Jarných nákupoch.

Doprajte si

Filmové plátno a hlavná postava, ktorá nakupuje krásne kúsky, popíja bublinky a v závese za ňou chodia aspoň traja asistenti s plnými taškami. Rozmýšľali ste niekedy, aké by to bolo užiť si takýto luxus? Viac už rozmýšľať nemusíte, podľa Auparku si prvotriednu starostlivosť zaslúži každý. „Buďte súčasťou našej výnimočnej oslavy módy a príďte sa odreagovať od každodenných povinností. Darujte si dôležitú chvíľku pre seba – načerpajte módne inšpirácie, zabavte sa, vybavte všetko dôležité a potrebné, no nezabudnite si aj oddýchnuť,“ pozýva návštevníkov Veronika Košická, riaditeľka nákupného centra Aupark Bratislava.

Jarné nákupy sú príležitosťou dopriať si chvíľu pohody, ale aj oživiť si šatník a dať šancu novým, neočakávaným farbám či kombináciám. Návštevníkov čaká VIP lounge, v ktorom stačí zazvoniť a dostanú pohár osviežujúceho prosecca. Ak sa počas nákupov unavia, s taškami im pomôže jeden zo štyroch Shopping asistentov. A skutoční nákupní maniaci, ktorí nakúpia aspoň v hodnote 150 eur, si užijú aj komfortnú cestu domov – dostanú kupón na HOPIN taxi v hodnote 8 eur.

Foto: Aupark

Buďte svojou najlepšou verziou

Zima je charakteristická tým, že sa ľudia schovávajú do šedi oversized búnd a šálov. Ich prioritou je držať nás v teple, človek však v nich ľahko stratí iskru. Ako ju nájsť aj pod vrstvami? Slovenská modelka a rešpektovaná módna osobnosť Karolína Chomisteková tvrdí, že treba vystúpiť z komfortnej zóny. „Jar je ideálny čas nielen na detox nášho tela, ale aj šatníka. Následne sa však hodí doplniť váš šatník o nové svieže kúsky a Jarné nákupy v Auparku sú na to výborná príležitosť. Keďže milujem šport, určite by som siahla po nových športových kúskoch značky 4F. V Douglase zas nájdete krásne sviečky do bytu napríklad aj od značky Byredo a obchody ako CCC či Ecco vás nikdy nesklamú svojou ponukou kvalitnej obuvi. Ja osobne sa na Jarné nákupy v Auparku veľmi teším a som vďačná, že som mohla byť tvárou práve tejto kampane, ktorú sme spolu s úžasným tímom spoločne vytvorili.“

S hľadaním „ja“, ktoré vyzerá najlepšie, má skúsenosti Aupark stylista Alex Lindov. Ten počas Jarných nákupov poradí návštevníkom, ako sa obliecť podľa typu postavy, veku či povolania. Alexander mal na starosti aj styling Karolíny Chomistekovej v rámci kampane pre Aupark. Tvár nákupnej jari nafotil známy slovenský módny fotograf a kameraman Jakub Gulyás. Jakub v minulosti vyhral so svojím backstage videom z fotenia pre časopis Dolce Vita aj prvý ročník Fashion Film Festivalu v bratislavskom Auparku, vďaka čomu mohol odprezentovať svoju tvorbu aj na festivale v Paríži.

Foto: Aupark

Inšpirujte sa a nechajte sa prekvapiť

Mnohí vidia novú sezónu ako príležitosť na to, ako nájsť nový štýl a osviežiť si šatník. Ale to nie je celkom jednoduché – veď existuje toľko tvarov, farieb, materiálov a kombinácií. Chýba vám inšpirácia? Prelistujte si stránky najnovšieho čísla magazínu TOP Fashion. Nájdete v ňom najhorúcejšie trendy z prehliadkových mól, najnovšie kolekcie a kopu skvelých tipov z oblasti krásy a dizajnu. Okrem toho od 9. marca v ňom nájdete viac ako 100 zľavových kupónov od obľúbených značiek, ktoré môžete využiť počas Jarných nákupov v Auparku. Nájdete si tak kúsky, ktoré vždy s radosťou vytiahnete zo skrine a zároveň ušetríte.

Zo zimnej monotónnosti vás nevytrhnú len skvelé zľavy. Okrem malého prekvapenia pre návštevníkov si totiž Aupark pripravil aj súťaž o jarné boxy plné atraktívnych produktov. Zapojiť sa môžu všetci návštevníci a fanúšikovia nákupného centra Aupark Bratislava cez instagramový profil @auparkshoppingcenter alebo cez profily vybraných influencerov.

Ešte nie ste členom vernostného programu?

Členovia Aupark vernostného programu majú možnosť využívať rôzne benefity. Preto neváhajte a založte si svoje konto na www.aupark-bratislava.sk aj vy a získajte jednoduchý prístup k zľavám, prednostným vstupom na podujatia či darčekom. S výberom ideálnych kúskov na výnimočné príležitosti či osvieženie šatníka vám dvakrát ročne zadarmo pomôže uznávaný stylista Alex Lindov.

Navštívte Aupark Bratislava počas Jarných nákupov v dňoch 16. až 19. marca a doprajte si radosť z obľúbených značiek.

