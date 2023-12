Izraelskí vojaci zatkli 21 Palestínčanov na západnom brehu Jordánu, údajne pomáhali financovať Hamas (video)

Izraelskí vojaci na Západnom brehu Jordánu zatkli 21 Palestínčanov, ktorí údajne pomáhali financovať militantnú organizáciu Hamas. Oznámila to vo štvrtok izraelská armáda, podľa ktorej podozriví financovali Hamas digitálnou menou a hotovosťou. Izraelské médiá uviedli, že zatknutí ľudia pracovali ako devízoví sprostredkovatelia.

Izraelská armáda konštatovala, že skonfiškovala desiatky milióny izraelských šekelov. Armáda dodala, že počas operácie jej lietadlo zasiahlo militantov v meste Džanín, ktorí strieľali na vojakov.

🇮🇱🇵🇸 Resistant Palestinian youth confront occupation Israeli occupation forces with Molotov cocktails during the ongoing invasion of Ramallah. pic.twitter.com/x3EPpa55XF

— RADAR ID INTL (@RADARIDNEWS) December 28, 2023