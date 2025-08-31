Izraelská armáda zabila hovorcu ozbrojeného krídla Hamasu

Izrael v nedeľu oznámil, že jeho armáda zabila hovorcu ozbrojeného krídla palestínskeho militantného hnutia Hamas pri sobotňajšom údere na Gazu. „Hovorca teroristického hnutia Hamas Abú Ubajda bol v Gaze eliminovaný,“ uviedol izraelský minister obrany Jisrael Kac na sieti X.
Hnutie Hamas sa k zabitiu hovorcu svojho ozbrojeného krídla Abú Ubajdu hneď nevyjadrilo.
Od začiatku vojny v Pásme Gazy Izrael zabil viacerých vysokopostavených predstaviteľov Hamasu vrátane vodcu hnutia Jahjá Sinvára, ktorý podľa Jeruzalema bol hlavným organizátorom útoku na južný Izrael v októbri 2023. Izraelské operácie zabili aj politického šéfa Hamasu Ismáíla Haníju, šéfa vojenského krídla Hamasu Muhammada Dajfa a ďalších veliteľov a politických predstaviteľov tohto hnutia.