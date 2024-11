Írsky vlkodav: Najväčší pes na svete klame telom

Írsky vlkodav, obdivuhodne majestátny pes, je známy ako najväčšie plemeno sveta. Táto rasa vyniká svojou mohutnosťou, silou, ale aj jemnou povahou a oddanosťou. Jeho história siaha tisícky rokov do minulosti, kedy írski bojovníci používali tieto impozantné psy ako bojovníkov a lovcov. Vlkodav si svoju povesť získal v boji proti vlkom a boli cenení aj ako lovci veľkej zvery, vrátane jeleňov a divokých prasiat.

Od keltských bojovníkov po aristokratov až na fľašku slávnej whisky

Prvá zmienka o írskych vlkodavoch pochádza z írskych legiend a historických zápiskov, podľa ktorých tieto psy používali starí Kelti. V tej dobe slúžili ako verní spoločníci na bojiskách a pri love. Ich veľkosť a sila im umožňovali loviť aj tie najväčšie zvieratá. Keď Rimania pod vedením Júlia Caesara po prvýkrát vstúpili na britské ostrovy, boli ohromení nie len keltskými bojovníkmi, ale aj ich impozantnými psami. Írski vlkodavovia boli dokonca tak cenení, že boli posielaní ako dary kráľom po celej Európe, čo z nich učinilo statusový symbol európskej šľachty.

Írski vlkodavovia slúžili kráľom v dobách minulých. „Ako už napovedá ich meno, slúžili pre to, aby chránili ľudí proti vlkom,“ hovorí chovateľka Deidre Oman z mestečka Tullamore. To je známe predovšetkým vďaka slávnej whiskey Tullamore D.E.W., ktorá sa tu od roku 1829 vyrába. To, že sú vlkodavovia v zemi váženými maznáčikmi svedčí aj to, že na každej fľaši slávnej whiskey, ktorá prejde bránou miestnej pálenice je vlkodav vyobrazený. Milovníkom plemena bol Daniel E. Williams, manažér pálenice v Tullamore. Svoju lásku k vlkodavom preniesol na celú svoju rodinu a keď podnik prevzal jeho vnuk Desmond, nechal do znaku Tullamore D.E.W. vytvoriť kresbu slávneho psieho velikána. „Je to jeden zo symbolov našej zeme. Tieto psy sú síce veľmi silné a samozrejme veľké vzrastom. Ale inak sú to maznáčikovia a dnes patria do rodín s deťmi. Zdanie klame,“ dodáva Deidre.

Plemeno však čelilo v Írsku hrozbe vyhynutia, keď v 17. storočí začali vlci miznúť. Vlkodavovia postupne stratili svoj pôvodný účel a hrozilo, že táto rasa navždy zmizne. Našťastie v 19. storočí došlo k oživeniu plemena zásluhou kapitána George Grahama, ktorý pomocou škótskych jeleních psov a ďalších plemien znovu vyšľachtil írskeho vlkodava do podoby, ktorú poznáme dnes.

Foto: Tullamore D.E.W.

Jemný obor s láskavou povahou

Írsky vlkodav patrí k najväčším psom na svete, kedy dospelí psy môžu dosiahnuť výšku okolo 86 cm a váhu až 70 kg. Navzdory svojmu impozantnému vzhľadu sú vlkodavovia známi svojou láskavosťou a kľudnou povahou. Títo psy sú obvykle veľmi priateľskí a trpezliví, čo z nich robí vhodnými aj pre rodiny s deťmi. Majú prirodzený inštinkt chrániť svoju rodinu, avšak bez agresivity. Ich vzťah k ľuďom a jemná povaha im vyslúžilii prezývku „jemný obor“.

Foto: Tullamore D.E.W.

Starostlivosť a potreby vlkodava

Aj napriek tomu, že sú vlkodavovia nenároční na starostlivosť o srsť, ktorá vyžaduje iba občasné kefovanie, je potrebné venovať pozornosť ich zdravotnému stavu. Kvôli svojej veľkosti sú náchylní na problémy s kĺbmi, najmä dysplázia bedier. Taktiež ich srdce potrebuje pravidelné kontroly, nakoľko veľké plemená majú väčšiu tendenciu k srdečným ochoreniam.

Vlkodav potrebuje dostatok priestoru pre pohyb a pravidelnú aktivitu, avšak nie sú príliš nároční na intenzívnu fyzickú záťaž. Výborne sa hodia do domov s veľkou záhradou, ale pri dostatočnom pohybe môžu byť spokojní aj v byte. Tieto psy sa viažu na svojho majiteľa, takže prospievajú v prostredí, kde môžu byť súčasťou rodiny.

Foto: Tullamore D.E.W.

Galway – mestečko, o ktorom spieva Sheeran

Takmer stotisícové mesto Galway sa nachádza na západnom pobreží ostrova. Dnes šieste najľudnatejšie mesto Írska je zaujímavé najmä množstvom historických pamiatok, ale na svoje si prídu aj gurmáni. Vďaka obľúbeným reštauráciám a krčmám v centre môžete ochutnať írske národné jedlá, ale aj čerstvé ryby, ktoré do mesta dodávajú miestni rybári. Mesto bolo postavené v roku 1124 a priťahovalo aj mnohých umelcov. Súčasná svetová superstar Ed Sheeran má vo svojom repertoári pieseň s názvom Galway Girl, ktorá odkazuje na toto miesto.

