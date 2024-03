Íri odmietli zmeny v ústave týkajúce sa definície rodiny a odstránenia zmienky o úlohe žien v domácnosti

Írsky premiér Leo Varadkar v sobotu priznal porážku, keďže dva ústavné dodatky, ktoré podporoval a ktoré by rozšírili definíciu rodiny a odstránili jazyk o úlohe ženy v domácnosti, voliči podľa prvých výsledkov odmietli.

Zmeny ústavy podporovali všetky hlavné írske politické strany, vrátane centristických vládnych strán Fianna Fail a Fine Gael a najväčšej opozičnej strany Sinn Fein.

Prieskumy verejnej mienky naznačovali podporu pre obe zmeny, ale mnohí voliči boli pred piatkovým hlasovaním nerozhodnutí.

Voliči rozhodovali o tom, či v časti ústavy o ochrane rodiny odstrániť odkaz na manželstvo ako na základ „na ktorom je založená rodina“. Nahradiť ho mala klauzula o tom, že rodiny môžu byť založené „na manželstve alebo na iných trvalých vzťahoch“.

Druhá zmena by odstránila zmienku o úlohe žien v domácnosti ako kľúčovej podpore štátu a odstránila by vyhlásenie, že „matky by nemali byť z ekonomickej nevyhnutnosti nútené vykonávať prácu a zanedbávať svoje povinnosti v domácnosti.“