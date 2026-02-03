Iránske delové člny sa v Hormuzskom prielive priblížili k americkému tankeru

K tankeru plaviacemu sa pod vlajkou Spojených štátov sa v Hormuzskom prielive priblížili iránske delové člny, ktoré ho vyzvali na zastavenie. O incidente informovala v utorok britská námorná bezpečnostná spoločnosť Vanguard Tech.
Tanker Stena Imperative podľa nej obkľúčili tri dvojice malých ozbrojených člnov patriacich Revolučným gardám počas plavby približne 16 námorných míľ severne od Ománu.
Zastaviť motory
Člny loď kontaktovali vysielačkou a kapitánovi nariadili „zastaviť motory a pripraviť sa na nalodenie“. Posádka však zvýšila rýchlosť a pokračovala v kurze. Spoločnosť zdôraznila, že plavidlo nevstúpilo do iránskych teritoriálnych vôd.
Podľa Vanguard Tech tanker následne sprevádzala americká vojnová loď. Britská námorná bezpečnostná agentúra UKMTO o incidente informovala už predtým, nešpecifikovala však, o akú loď či člny išlo.
Hrozia blokádou
Hormuzský prieliv, kľúčová trasa pre globálnu prepravu ropy a skvapalneného zemného plynu, je dlhodobo miestom napätia a viacerých bezpečnostných incidentov. Vysokopostavený predstaviteľ námorných síl Revolučných gárd minulý týždeň pohrozil, že v prípade útoku Spojených štátov by mohol byť tento priechod zablokovaný.