Irán udelil milosť viac ako dvetisíc väzňom, účastníci nedávnych protestov medzi nimi nie sú

Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí udelil v utorok milosť alebo zmiernil tresty viac ako 2 000 odsúdeným, oznámila justícia. Zoznam sa však podľa úradov netýka osôb obvinených či odsúdených v súvislosti s nedávnymi protivládnymi protestmi.
Rozhodnutie prichádza pred výročím islamskej revolúcie, keď sa v krajine tradične udeľujú podobné amnestie. Spravodajský portál iránskej justície Mizan uviedol, že najvyšší vodca vyhovel žiadosti šéfa súdnictva o omilostenie, zmiernenie alebo prehodnotenie trestov pre 2 108 odsúdených.
Údajní teroristi
Podľa zástupcu šéfa justície sa opatrenie nevzťahuje na „obžalovaných a odsúdených z nedávnych nepokojov“. Protesty proti rastúcim životným nákladom vypukli koncom decembra a postupne prerástli do celoštátnych demonštrácií proti vláde, ktoré vyvrcholili začiatkom januára.
Až 7 000 mŕtvych
Teherán tvrdí, že počas nepokojov zahynulo viac ako 3 000 ľudí vrátane príslušníkov bezpečnostných zložiek a civilistov, pričom násilie pripisuje „teroristickým činom“ a zahraničnému zasahovaniu.
Medzinárodné organizácie však uvádzajú podstatne vyššie počty obetí. Organizácia na monitorovanie ľudských práv HRANA tvrdí, že eviduje takmer 7 000 mŕtvych, pričom väčšinu z nich majú tvoriť demonštranti.