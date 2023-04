Inžinierska cena – Poznáme víťazov najlepších diplomových prác za školský rok 2021/2022

V stredu 19. apríla 2023 sa Slovenská komora stavebných inžinierov v Bratislave stala hostiteľom najlepších diplomových prác viacerých fakúlt technických univerzít na Slovensku.

Do 11. ročníka celoslovenskej súťaže Inžinierska cena 2022 sa o najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia uchádzalo 13 študentov, ktorí do súťaže postúpili po fakultných kolách.

Odborná porota vybrala 4 najlepšie diplomové práce, v ktorých hodnotila originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia, tvorivý prístup k riešenému problému a komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

„Prihlásené práce splnili všetky atribúty, ktoré vyžadujeme pri preberaní projektového zámeru. Na prácach bolo vidieť entuziazmus a osobný vklad študentov. Porota ocenila teoretické a praktické znalosti súťažiacich aplikovaním moderných výpočtových a grafických programov, ako aj ich praktické využitie v témach diplomových prác. Aj tento rok sme mali náročnú úlohu, aby sme vybrali najlepšiu prácu„, zhodnotil prácu poroty jej predseda Ing. Ján Tomko.

„Som rád, že technické univerzity na Slovensku vychovávajú kvalitnú generáciu budúcich autorizovaných inžinierov„, konštatoval prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI), ktorá je hlavným zo štyroch zriaďovateľov Inžinierskej ceny. „Dnešní absolventi technického štúdia sú dobre pripravení pre prax vo svojej profesii. V budúcnosti by sme ocenili, ak by sa do súťaže aktívne zapojili aj elektrotechnické, ale aj strojnícke fakulty, ktorých absolventi sú tiež početnou skupinou autorizovaných inžinierov našej komory„, doplnil Vladimír Benko a vyzval aj ostatné fakulty k spolupráci.

Inžiniersku cenu 2022 za najlepšiu diplomovú prácu získal absolvent Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Ing. Michal Lajmon s témou „Renovácia pamiatkovo chráneného objektu so zameraním na sanačné metódy“. Práca sa zaoberala renováciou pamiatkovo chránenej budovy (PCHB) domova dôchodcov a sociálnych služieb v Banskej Bystrici, vrátane riešenia problematiky porúch historických objektov a ich sanácie. Porota ocenila spracovanie témy z pohľadu komplexnosti a rozsahu prieskumov a podkladov, aplikáciou dobových materiálov pre obnovu budovy, s dôrazom na sanačné metódy s prvkami historizujúcej architektúry, podrobnosti a kompletnosti dokumentácie. Tvorivý prístup k riešenému problému je podčiarknutý umiestnením objektu s väzbou na historickú časť mesta. Porota vyzdvihla ucelený pohľad na renováciu PCHB a zvládnutie zložitého riešenia.

Čestné uznanie, bez udania poradia, si vyslúžili/odniesli Ing. Lukáš Bachár (Stavebná fakulta, STU v Bratislave) s témou „Komplexné riešenie protipovodňovej a protieróznej ochrany na zníženie extrémneho odtoku a eróznych procesov v oblasti Malých Karpát“, Ing. Tomáš Müller (Stavebná fakulta, Technická univerzita Košice) za prácu s názvom „Bytový dom“ (návrh pre mesto Svit), Ing. Erik Štefka (Stavebná fakulta, Žilinská univerzita) s diplomovou prácou „Multifunkčná budova“ (návrh pre mesto Martin).

Autori ocenených diplomových prác získali aj finančnú odmenu, za hlavnú cenu 800 eur a za čestné uznanie po 400 eur.

