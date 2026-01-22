IKEA podporuje Veganuary. V ponuke sa objavil aj bezmäsitý rezeň

Podľa najnovšieho prieskumu IKEA Life at Home takmer 25 % Slovákov medziročne zlepšilo svoje stravovacie návyky smerom k zdravšiemu stravovaniu. Túto ambíciu spoločnosť IKEA podporuje udržateľným sortimentom potravín, ktorý sa každoročne rozširuje. V rámci iniciatívy Veganuary predstavuje IKEA rad úplne nových rastlinných jedál, aby boli udržateľné voľby dostupnejšie a chutnejšie.
Víziou IKEA je vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí, čo zahŕňa aj podporu ekologických a cenovo dostupných riešení. Tomu zodpovedá aj neustály vývoj ponuky v obchodnom dome. V roku 2025 boli ako obľúbená rastlinná alternatíva v Reštaurácií IKEA uvedené do predaja falafelové guľôčky. Udržateľnosť v IKEA však presahuje oblasť vedomého stravovania: dôležitou súčasťou stratégie je aj efektívne hospodárenie s vodou a podpora výrobkov šetriacich vodu.
„Chceme inšpirovať našich zákazníkov, aby vyskúšali rastlinnú stravu bez toho, aby sa museli vzdať chutí, ktoré majú radi. Ponúkame množstvo rastlinných produktov a zaväzujeme sa, že budú vždy za rovnakú alebo nižšiu cenu než mäsové alternatívy,“uviedol Stuart Cowan, Food Manager pre IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko. „Uvedomujeme si ekonomické tlaky, ktorým mnohí čelia, a preto sú naše produkty navrhnuté tak, aby boli ekologické aj cenovo dostupné. Veríme, že udržateľný životný štýl by nemal byť luxusom, musí byť dostupný pre každého.“
Reštaurácia IKEA a Bistro zvyšujú v januári úroveň gastronomického zážitku a prichádzajú s menu, ktoré spája tradíciu s inováciou. Po prvý raz sa v ponuke objavuje bezmäsitý rezeň, ktorý ponúka chrumkavú a udržateľnú verziu klasickej obľúbenej pochúťky. Rastlinný rezeň bude dostupný iba počas januára alebo do vypredania zásob, pričom v tomto testovacom období má IKEA v pláne predať maximálne 1 000 porcií.
Popri tejto novinke zostávajú v ponuke aj obľúbené stálice, ako sú rastlinné guľôčky, rastlinné nugetky a úspešný prírastok z minulého roka – falafelové guľôčky s kuskusom. Novinku nájdete aj v IKEA Bistre, ktoré teraz ponúka hotdog s bezmäsitými guľôčkami. Pre milovníkov sladkého je pripravená rastlinná kombinácia: vegánsky jablkový koláč s espressom – ideálna odmena pre tých, ktorí skúšajú vegánsku stravu, aj keď len na jeden mesiac.
Na podporu uvedomelejších každodenných rozhodnutí môžu členovia IKEA Family počas januára využívať cenovo zvýhodnené ponuky, ktoré odrážajú rastúci význam dostupnosti v oblasti stravovania. Tieto iniciatívy pomáhajú zákazníkom hospodáriť s výdavkami na jedlo – či už pri stravovaní v predajni, alebo pri nákupe surovín na domáce varenie. V rámci akcie si môžu členovia zakúpiť mrazenú vegetariánsku pizzu PIZZABITAR alebo rastlinné guľôčky vo Švédskom obchodíku s potravinami za zvýhodnenú cenu, čím IKEA podporí udržateľné stravovacie návyky aj v domácnostiach.
IKEA kladie veľký dôraz aj na predchádzanie plytvaniu potravinami. Obchodný dom IKEA v Bratislave využíva inteligentný systém merania spotreby podporovaný umelou inteligenciou. Táto technológia umožňuje kuchynskému personálu presne sledovať, ktoré suroviny sa vyhadzujú a z akého dôvodu. Na základe týchto údajov môže IKEA optimalizovať porcie a objednávkové procesy s cieľom znížiť kuchynský odpad až o 50 %.
