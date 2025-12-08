Ich meno je už 60 rokov garanciou precíznej zubnej starostlivosti

Nahliadnite do ordinácií Schill Dental Clinic a spoznajte tajomstvo úspechu aj zdravého úsmevu.
Tradícia priezvisk úzko súvisí s profesiami. V minulosti sa pripisovali ľuďom na základe ich zručností – Kováč, Šuster, Rezbár. Dnes sa priezviská dedia, prípadne si ich ľudia osvojujú prostredníctvom sobáša. Ak by ste teda v súčasnosti hľadali zručného zubára, nenašli by ste ho pod rovnomenným priezviskom. Generácie osobného stomatologického majstrovstva totiž nesú meno Schill.
Mama renomovaného stomatológa MUDr. Alexandra Schilla bola tiež vyhľadávanou lekárkou – zubárkou. Synovi odovzdala všetky patričné vedomosti a zručnosti, na ktorých sa mu podarilo vybudovať sieť moderných kliník. Známa je poctivosťou, precíznosťou, ľudským prístupom. Vďaka týmto pilierom ponúkli nielen slovenským pacientom nový prístup v stomatologickej praxi.
V šľapajach primára Schilla v súčasnosti kráčajú aj jeho vlastné deti – dcéra Lucia so synom Martinom. Vďaka svojmu otcovi sa dostali na lepšiu štartovaciu čiaru než on sám. Keď v roku 1996 začínal so svojou súkromnou stomatologickou praxou, v ordinácii sa nenachádzal žiadny mikroskop, röntgen či internet. Dnes sú tieto vymoženosti, vrátane 3D tlače zubných náhrad a nástrojov umelej inteligencie, neodmysliteľnou súčasťou kliník, ktoré nesú meno Schill. Presvedčiť sa o tom možno v Bratislave, Košiciach, Žiline aj v metropole Česka – v Prahe.
Stačí odhodlanie
Za úspechom značky Schill Dental Clinic nestojí žiaden veľký investor ani dotačný program. Je to najmä čas, ktorý obľúbený stomatológ venoval budovaniu dobrého mena. Osobné nasadenie a každodenná dvanásťhodinová práca po dobu tridsiatich rokov dnes prináša svoje ovocie. Vyplatila sa nielen každá z investovaných hodín, ale aj zarobené euro, ktoré MUDr. Schill opäť vrátil do obehu v podobe modernizácie a rozvoja kliniky. Nemalé množstvo nákladov si dnes vyžaduje i systematické vzdelávanie zamestnancov a talentovaných zubárov.
Preto sú kliniky Schill Dental Clinic nielen synonymom spokojnosti pacientov, ale aj špičkovo vzdelaných a trénovaných stomatológov. Od samotného primára sa mladí zubári v Schill Academy učia všetko potrebné pre svoj rozvoj. Vďaka tomuto prístupu sa do praxe dostávajú lekári, ktorí k pacientom pristupujú citlivo, s úctou. Zároveň s praktickými vedomosťami a zručnosťami zo sveta manažmentu, financií, HR a manažmentu. Okrem ľudí MUDr. Schill investuje aj do vývoja komponentov pre implantológiu. Po štyroch rokoch vývoja vznikla patentovaná sada, vyvinutá v spolupráci s českou firmou Microdent. Táto inovácia umožňuje dosahovať mimoriadnu presnosť a vynikajúce estetické výsledky – nielen z hľadiska funkčnosti, ale aj vzhľadu mäkkých tkanív.
Presvedčte sa
Holistický a moderný prístup je síce pre výber kliniky dôležitý, no nie je to jediné kritérium, na ktoré by mal pacient prihliadať. V ambulanciách Schill Dental Clinic pacient nečaká na vyšetrenie, röntgen aj CT má okamžite k dispozícii. Samotný primár osobne dohliada na chod všetkých kliník, vykonáva tie najzložitejšie zákroky a dohliada na to, aby štandardy starostlivosti ostali na absolútnej špičke. Drží ochrannú ruku nad celým tímom a teší sa, že čoraz viac času bude tráviť v ordináciách aj so svojimi deťmi – ako otec i ako skúsený mentor.
Tretia generácia bude osobne garantovať vlastným menom starostlivosť a služby Schill Dental Clinic.
Za všetkými úspechmi a inováciami stojí rovnaké poslanie. Pomáhať čo najviac ľuďom k zdravému a krásnemu úsmevu. Táto myšlienka formuje značku Schill Dental Clinic už 60 rokov. Špecializuje sa na implantológiu, zubnú chirurgiu, extrakcie zubov múdrosti a riešenie komplikovaných stomatologických problémov. Neodkladajte starostlivosť o svoje zuby. Objednajte sa na konzultáciu s MUDr. Schillom ešte dnes. Objednávky aj telefonicky na +421 254 64 74 17.
