Hviezda Modern Talking Thomas Anders odmietol vystupovať v Rusku

Bývalý hlavný spevák nemeckej formácie Modern Talking Thomas Andres odmietol vystupovať v Rusku. Ako referuje web gazeta.ua, v rozhovore pre denník Süddeutsche Zeitung hudobník poznamenal, že ak sa vojna na Ukrajine skončí za ruských podmienok, nezmení názor a do krajiny agresora nepríde.

„Ak sa tento mier stane diktátom, nemôžem cestovať po Rusku a predstierať, že je to mier, radosť a palacinky… Nie, toto musí byť pre mňa skutočný nový začiatok,“ povedal umelec.

Predali viac ako 200 miliónov albumov a singlov

Modern Talking je v súčasnosti neaktívne synthpopové duo, ktoré okrem Andersa tvoril aj Dieter Bohlen. Populárne bolo najmä v 80. rokoch, kedy skupina vydala single ako You’re My Heart, You’re My Soul; You Can Win If You Want; Cheri Cheri Lady; Brother Louie; Atlantis Is Calling či Geronimo’s Cadillac.

Po štvorročnom pôsobení na scéne (1984 – 1987) sa zakladajúci členovia rozišli. Návratu sa ich fanúšikovia dočkali v roku 1998, kedy sa ohlásili hitom You’re My Heart, You’re My Soul v novej verzii. V roku 1998 vydala formácia comebackový album Back for Good so štyrmi novými skladbami.

V nasledujúcich rokoch sa Modern Talking prezentovali štúdiovkami Alone (1999), Year of the Dragon (2000), America (2001), Victory (2002) a Universe (2003). Modern Talking predali na celom svete viac ako 200 miliónov albumov a singlov, čo z nich robí najpredávanejšieho nemeckého interpreta v dejinách.