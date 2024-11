Hrunčáková po finále: Sme smutné, až neskor si uvedomíme, čo sme dosiahli (foto)

Slovenské tenistky nezavŕšili svoj úspešný týždeň na finálovom turnaji Pohára Billie Jean Kingovej celkovým triumfom. Vo finále v španielskej Málage podľahli Taliankam 0:2 už po dvojhrách a dosiahli druhý najväčší úspech v histórii tejto najprestížnejšej ženskej tímovej súťaže. Ten najväčší sa spája s rokom 2002 a celkovým triumfom vo vtedajšom Pohári federácie na finálovom turnaji v Maspalomase na Kanárskych ostrovoch.

Nevyužila šancu na obrat

Talianskej kapitánke Tathiane Garbinovej vyšla stávka na dravosť Lucie Bronzettiovej a stabilnú výkonnosť Jasmine Paoliniovej. Bronzettiová nastúpila vo finálovom turnaji v Málage iba v semifinále proti Poľkám a vo finále proti Slovenkám a obe svoje dvojhry vyhrala. Hrunčáková však mohla otočiť zápas. V druhom sete viedla 4:2 a mala gembal na 5:2, ale Bronzettiová vytiahla spoľahlivosť a presnosť a otočila na konečných 6:2, 6:4.

V druhej dvojhre potom Šramková nemala nárok proti pohyblivejšej, úderovo presnejšej a všeobecne vo všetkom lepšej súperke. Svetová štvorka Paolinová profitovala aj z únavy 28-ročnej Slovenky, ktorá od začiatku septembra odohrala 25 zápasov s bilanciou 20 víťazstiev – 5 prehier a okrem finále PBJK v Málage si v rozhodujúcich zápasoch o titulov zahrala aj v tuniskom Monastire, thajskom Hua Hine a čínskom Ťiang-si. V Hua Hine sa tešila z premiérového titulu na hlavnom ženskom okruhu WTA.

Smútok a neskôr radosť

„Momentálne sme všetky smutné, ale ak sa na to celé pozrieme s odstupom celého týždňa a získame komplexný obraz, uvedomíme si, čo sme vlastne dosiahli,“ uviedla Viktória Hrunčáková na webe billiejeankingcup.com.

„Mohla som súperku viac potrápiť vo výmenách, bolo tam príliš veľa chýb. Škoda, že sme nemali deň navyše pauzu na regeneráciu. Musíme sa tešiť z druhého miesta, už nám nič iné nezostáva,“ vravela Rebecca Šramková na tlačovej konferencii po finále.

Hrunčáková dosiahla veľa

Dvadsaťšesťročná Hrunčáková sa predstavila v Málage ako 238. hráčka svetového rebríčka vo dvojhre a dosiahla cenné víťazstvo nad Austrálčankou Kimberly Birrellovou (114.), ale najmä vo štvorhre po boku Terezy Mihalíkovej dvakrát úspešne pečatili slovenský postup proti Američankám aj Britkám. Vo finále sa už k záverečnému deblu nedostala.

„Je to absolútne úžasné a myslím si, že potrebujeme pár hodín, aby sme všetko strávili. Ak by nám niekto pred turnajom povedal, že si zahráme vo finále, boli by sme z toho nadšené,“ dodala Hrunčáková.

Paoliniovej fantastický rok

Azda najväčšiu radosť v talianskom tíme prežívala Paoliniová. Hráčka, ktorá končila rok 2023 ako svetová tridsiatka, sa vyšplhala na štvrtú priečku renkingu. Dosiahla triumf na podujatí WTA 1000 v Dubaji, dostala sa do finále na grandslamových vrcholoch Roland Garros a Wimbledone, na olympijských hrách v Paríži sa tešila zo zlatej medaily vo štvorhre a nakoniec senzačný rok dovŕšila triumfom v Pohári Billie Jean Kingovej. To všetko vo veku 28 rokov, keď kariéra viacerých hráčok skôr začína upadať.

„Neuveriteľný a zároveň šialený rok. Zakončiť ho tímovým triumfom v Pohári Billie Jean Kingovej je čosi nepredstaviteľné. Hľadám tie správne slová, aby som to dostatočne dobre opísala. Snažím sa užiť každý jeden moment, cítim hrdosť aj radosť na to, čo sme spolu počas celého týždňa dosiahli. Vo finále som bojovala o každú loptičku a dávala do toho sto percent,“ uviedla Paoliniová.