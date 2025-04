Hororová nostalgia je späť v novom outfite: Viem, čo ste robili minulé leto

Horúce pláže, večerné jazdy, uvoľnená letná pohoda… a neústupčivý pocit, že vás niekto sleduje. Pre partiu priateľov to však nie je len pocit. Minulé leto totiž urobili niečo neodpustiteľné, niečo, o čom sa nehovorí, no čím si zároveň spečatia osud. Ich život sa zdá byť bezstarostný, kým nepríde nečakaný odkaz – viem, čo ste robili minulé leto… A zaplatíte za to životom.

Pozrite si nový trailer tu:

Keď v 90. rokoch vyšiel film Viem, čo ste robili minulé leto, okamžite sa stal diváckym hitom. Príbehy partie priateľov bojujúcich o život rezonujú v každej generácii, preto sa značke dostáva moderného pokračovania pre dnešných mladých divákov. Z pôvodnej partie sa v treťom pokračovaní série vracajú Jennifer Love Hewitt a Freddie Prinze Jr., aby pomohli prežiť vychádzajúcim hviezdam Madelyn Cline (Outer Banks, Glass Onion), Chase Sui Wonders (Bodies Bodies Bodies) či Tyriq Withers (Atlanta).

Letnú hororovú jazdu režíruje scenáristka filmu Thor: Láska a hrom Jennifer Kaytin Robinson, ktorá z prostredia čierneho humoru a vzťahových drám skočila rovno do krvavej zátoky. Práve vďaka tomu môžeme čakať nielen klasický slasher a ľakačky, ale aj hororovú zábavu a uveriteľné postavy, s ktorými budeme všetko prežívať omnoho intenzívnejšie.

Foto: Itafilm

Trailer naznačuje návrat k stupňujúcemu sa napätiu, no v novom šate pre ďalšiu generáciu divákov a azda o niečo krvavejšie a ešte prešpekulovanejšie. Viem, čo ste robili minulé leto má slovenskú kinopremiéru 17. júla, najlepšie s partiou kamarátov, bez výčitiek svedomia.

EXKLUZÍVNE V KINÁCH OD 17. JÚLA 2025!

