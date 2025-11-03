Hofmann, Polnišová a Prachař sa predstavujú v traileri k novej česko-slovenskej komédii Dream Team

Ale keď je tým snom basketbalová reprezentácia a účasť na paralympiáde v Riu, poriadne sa pri tom zapotíte. Najmä keď vám bláznivý sused podsunie úplne šialený plán.
Marek (Martin Hofmann), hlava bežnej česko-slovenskej rodiny a basketbalový tréner, má tie najvyššie športové ambície. Na tom by nebolo nič zvláštne, lenže Marek nedokáže svoj tím ani len dostať z tretej do druhej ligy, nieto ešte na olympiádu.
Jeho syn s Downovým syndrómom Šimon (Martin Polišenský) je však rovnaký športový nadšenec ako jeho otec, a tak sa Marek rozhodne pre kuriózny plán – dostať sa s ním aspoň na paralympiádu. Je tu však jeden malý problém – okrem vlastného syna nepozná žiadnych hendikepovaných basketbalistov. Šimon je však žiaľ už namotaný na paralympijský výlet do Ria, a keďže Marek nechce zničiť synove sny, pod vplyvom skrachovaného suseda (Jakub Prachař), urobí ďalšie skvelé rozhodnutie – na paralympiádu angažuje zdravých športovcov, ktorí budú postihnutie len predstierať.
Tým však jeho problémy len začínajú – pod drobnohľadom rôznych komisií, súperov a tiež manželky Jany (Petra Polnišová) zisťuje, že trénovať túto kurióznu partičku zvláštnych indivíduí je omnoho náročnejšie ako pracovať so skutočne hendikepovanými športovcami. No čím viac sa však Marek snaží, aby jeho podvod nebol odhalený, tým viac sa doň zamotáva…
Športová komédia Dream Team je nový slovenský film od tvorcov jedných z najúspešnejších slovenských komédii. Réžie sa ujal Jonáš Karásek, režisér čiernej komédie Invalid, ktorú v našich kinách videlo vyše 210 tisíc divákov. Producenti filmu Peťa Polnišová a Juraj Brocko zase stoja za úspechom komédie Známi neznámi, ktorá sa stala najnavštevovanejším slovenským filmom roka 2021 a v českých a slovenských kinách ju videlo spolu viac než 300 tisíc divákov. Ich posledná komédia Jedeme na teambuilding zaujala v slovenských a českých kinách po vyše 260 tisíc divákov (spolu 530 tisíc). Tento komediálny autorský tím na svoj nový pozýva do kina trailerom a plagátom.
Trailer:
Komédia Dream Team je inšpirovaná skutočným príbehom, ktorý sa stal v roku 2000 na paralympiáde v Sydney, kedy za španielsky tím súťažil tím takmer výlučne zdravých športovcov. Tvorcovia sa týmto námetom inšpirovali a v spolupráci so scenáristom Petrom Kolečkom vytvorili vlastný príbeh. Za kameru sa postavil ďalší talentovaný filmár Martin Žiaran, zodpovedný za vizuálnu stránku diváckych hitov ako Duchoň, Vlny či Učiteľka.
Ako spomína producentka a herečka Peťa Polnišová: „Námet priniesol Kuba Prachař, keď sme točili spolu Teambuilding. Prišlo nám to ako vynikajúci nápad, ktorý sme najprv chceli natočiť ako bláznivú komédiu. Ale čím ďalej sme príbeh rozoberali, tým viac sa nám ukazovalo, že to nie je cesta. Jednou z hlavných postáv je herec s Downovým syndrómom Martin Polišenský a mňa a tom baví najviac to, že aj vďaka nemu komédia nabrala úplne iný rozmer a ja sa veľmi teším z výsledku.“
Režisér Jonáš Karásek súhlasí: „Mám rád, keď sa ľudia v kine smejú. Zároveň je pre mňa dôležité, aby to nebola len samoúčelná zábava, ale aby sme ľuďom cez humor ukázali zaujímavý príbeh so silnými témami, v ktorých sa ľudia nájdu.”
V hlavnej úlohe oddaného otca a rázneho trénera vyhýbajúceho sa karme, sa predstaví Martin Hofmann, jeho nič netušiacu manželku si zahrala Peťa Polnišová. Hlavný herecký trojlístok v úlohe premotivovaného suseda dopĺňa Jakub Prachař. Vo vedľajších úlohách sa objavia mnohé známe tváre českej a slovenskej hereckej scény – Miroslav Krobot, Robin Ferro, Sara Sandeva, Zuzana Kubovčíková Šebová či už spomínaný Martin Polišenský – ako aj influenceri Samo Procházka alias Graciosooo či Bekim.
Film príde do kín už na Nový rok, pričom vo vybraných kinách si ho v predpremiérach budete môcť užiť už počas vianočných sviatkov. Všetky novinky o filme a exkluzívny zákulisný obsah tvorcovia zverejňujú na Instagrame filmu: https://www.instagram.com/dreamteam_film/
Synopsa:
Komédia o sne, ktorý sa musí splniť za každú cenu, inšpirovaná skutočným príbehom.
Marek (Martin Hofmann) je neúspešný basketbalový tréner, ktorého hendikepovaný syn sníva o účasti na paralympiáde v Riu. Nechopný postaviť tím postihnutých športovcov, sa Marek uchýli k podvodu a pod vplyvom mierne bláznivého suseda (Jakub Prachař) angažuje zdravých basketbalistov, aby postihnutie predstierali. Spolu s nič netušiacou manželkou (Peťa Polnišová) sa s jeho „dream teamom“ vyberá do Ria, kde pod horúcim brazílskym slnkom zisťuje, ako rýchlo ho karma dobieha a že ani ten najlepší športový výkon mu nemusí stačiť na to, aby jej ušiel.
