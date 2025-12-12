Historická detektívka, ktorá dýcha temnotou. Prečo sa z Katovej dcéry stal medzinárodný fenomén?

Prvý diel série Katova dcéra vás zavedie do Bavorského mestečka Schongau, kde sa obyčajná smrť dieťaťa mení na dávku kolektívnej hystérie. A iba jeden muž sa odváži pátrať po skutočnom vinníkovi.
Príbeh sa začína objavom umierajúceho chlapca v rieke. Na pleci má nepravidelne vytetovaný znak, ktorý okamžite vyvolá paniku a podozrenie z bosoráctva. Obyvatelia Schongau ukážu prstom na miestnu pôrodnú babicu Marthu Stechlinovú a mestská rada je pripravená ju ešte v ten deň popraviť.
Lenže kat Jakob Kuisl, muž s povolaním, ktoré ľudia nenávidia, a múdrosťou, ktorú nechápu, má iný názor. Je to hrdina, ktorý nespĺňa žiadne literárne stereotypy. Kat a zároveň dobrý človek. Hrubý navonok, vzdelaný a intuitívny vo vnútri. Kedysi žoldnier, dnes popravca, liečiteľ, vyjednávač aj neoficiálny vyšetrovateľ. Rýchlo oceníte jeho inteligenciu, prirodzený humor a schopnosť prekročiť hranice spoločenských predsudkov.
Do hry vstupuje Magdalena Kuislová, katova dcéra, ktorá je krásna, bystrá, svojhlavá. V 17. storočí je takáto kombinácia skôr prekliatím ako darom. Hoci jej meno stojí v názve knihy, v prvom diely zostáva trochu v úzadí, no v príbehu zohráva dôležitú úlohu a už tu je jasné, že séria z nej urobí výraznú ženskú hrdinku.
A do tretice Simon Fronwieser, syn mestského lekára, mladý medik, ktorý verí, že medicína má byť viac než krvavá rutina a staré recepty. Jeho vzťah s Magdalénou je jemným, no zakázaným podtónom celého románu a zároveň prináša čerstvý, racionálny pohľad na udalosti.
Vyšetrovanie sa mení na preteky s časom, keď miznú ďalšie deti a objavuje sa mŕtva sirota s rovnakým záhadným symbolom na tele. Strach prerastá do davovej hystérie a práve tá dodáva románu výnimočnú atmosféru.
Pötzsch výborne zachytáva, ako rýchlo sa mohol život v 17. storočí zlomiť pod ťarchou obvinení. Kat má mučiť ženu, o ktorej vie, že je nevinná. Mestská rada ho tlačí, ľudia požadujú krv. A pritom skutočný vinník sa skrýva v tieni.
Autorovým tromfom je rodinné dedičstvo – sám je potomkom skutočného katovského rodu Kuislovcov. Vďaka tomu kniha prináša presné detaily z katovského remesla, dobové medicínske postupy, opisy mesta, života po vojne, chudoby a strachu. Má to atmosféru, ktorá pôsobí neuveriteľne živo a skutočne.
Pozrite si video s autorom Oliverom Potzschom:
Temná doba, silné postavy, napínavé pátranie a autorova rodinná história vytvárajú kombináciu, ktorá sa jednoducho nedá odmietnuť. To je Katova dcéra.
Z nemeckého originálu Die Henkerstochter (Ullstein, Berlín 2008) preložila Martina Šturcelová.
Milan Buno, knižný publicista
Informačný servis