História nie sú len fakty, ale hlavne príbehy ľudí. Hostkou Mila Kráľa bude historička, ktorá objavuje biele miesta Spiša

Spišské divadlo, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, pripravuje posledný literárno-hudobný večer To tu ešte nebolo v aktuálnej divadelnej sezóne. Bude venovaný Spišu a jeho fascinujúcej histórii.

Poslednú májovú stredu, 28. mája, privíta hostiteľ večera Milo Kráľ emeritnú gymnaziálnu dejepisárku a regionálnu historičku, ktorá sa vo svojich dielach zameriava na históriu Spiša, Ruženu Kormošovú. Ako autorka, spoluautorka a zostavovateľka má za sebou 30 kníh a viac ako 60 rôznych odborných štúdií a článkov. Za poznaním histórie podnikla cesty do Francúzska, Dánska, Nemecka, Veľkej Británie, Švajčiarska, Talianska, Grécka, Egypta, Izraela i Číny.

Biele miesta – nespracované témy v dejinách regiónu

Jej literárna kariéra sa začala nenápadne pred viac ako štvrťstoročím, keď do Spišských hlasov napísala sériu 40 článkov o osobnostiach regiónu. Nasledovala spolupráca pri dokumentovaní prvých dejín miest a obcí na Spiši, kde spracovávala dejiny Danišoviec. Postupne začala objavovať nespracované, alebo nové témy v dejinách Spiša: „Mojou vášňou je objavovať biele miesta histórie nášho regiónu a mesta, v ktorom som sa narodila,“ hovorí o svojej práci Ružena Kormošová a potvrdzuje, že bielych miest v našej histórii je stále dosť: „Snažila som sa bádať dejiny Židov, príbehy a osudy židovských žiakov, židovských rodín zo Spišskej Novej Vsi a okolia. Ďalším bielym miestom je Milan Rastislav Štefánik a jeho spätosť so Spišom, alebo dejiny školstva a pedagogiky, kde sa mi podarilo spísať dejiny pôvodne evanjelického gymnázia a evanjelického školstva v našom meste. Niekoľkými kapitolami som prispela do monografie o Spišskej Novej Vsi.“

Viac ako autorka a historička

Ružena Kormošová však neostala len v pozícii nezainteresovanej autorky, ale aktívne sa zapájala do popularizácie spracovávaných tém a ich prenášania do reálneho života. Vďaka nej spišskonovoveské gymnázium patrilo k pilotným slovenským školám v medzinárodnom projekte Stratení susedia. Pomohla zachrániť zdevastovaný židovský cintorín v Spišskej Novej Vsi a v roku 2020 iniciovala založenie občianskeho združenia PRO MEMORY s cieľom ochrany kultúrnych, historických a duchovných hodnôt. Ako predsedníčka Klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Novej Vsi už 15 rokov prispieva k rozvoju Štefánikovej tradície a šíreniu jeho odkazu na verejnosti i medzi mládežou.

Ružena Kormošová. Foto: Súkromný archív Ruženy Kormošovej

Pátranie v histórii je ako detektívka

Laureátka mnohých ocenení priznáva: „Mala som to šťastie, že záľuba k histórii sa stala mojím celoživotným povolaním.“ Historička s bohatou literárnou činnosťou aj po desaťročiach pristupuje k histórii so skromnosťou a rešpektom. „Predo mnou boli veľkí historici, ktorí sú pre mňa obrovským vzorom. Každý deň sa presviedčam, že veľké dejiny sa nediali a nedejú bez tých ʼmalýchʼ regionálnych a navzájom sa ovplyvňujú. Stále nachádzam nové, zatiaľ neodhalené fakty. Roky bádania mi potvrdzujú, že história nie sú len fakty, ale aj príbehy ľudí a vzťahy medzi nimi. Pátranie a bádanie v našich regionálnych dejinách je ako detektívka. Je fascinujúce, ako niektoré fakty a osobnosti postupne zapadajú do kontextu udalostí, ktoré sa stali,“ približuje svoju prácu Ružena Kormošová.

Jedineční hostia v komornom prostredí

Nový formát komorných diskusií zaviedlo Spišské divadlo len v septembri. Po úvodných piatich literárnych večeroch plánuje Spišské divadlo v sérii pokračovať aj v ďalšej divadelnej sezóne. Ako hodnotí umelecký šéf Viktor Kollár, „vidíme v tom zmysel. V divadle sme prezentovali zaujímavých hostí, ktorí majú čo povedať. Každý z nich bol výnimočný a priniesol niečo svoje a úplne rozdielne. Daniel Majling so svojimi európskymi divadelnými skúsenosťami a s obrovským náhľadom na literatúru, umenie a divadlo. Úplne iný bol jeden z najčítanejších slovenských prozaikov Jozef Karika, autor mnohých strhujúcich románov. Opäť odlišný bol veľký komediant a autor kníh pre deti Braňo Jobus. A iná bola aj cestovateľka a spisovateľka, rodáčka zo Spiša, Dominika Sakmárová. Výber hostí bol mimoriadne pestrý a inšpiratívny. Každý z nich je jedinečný v oblasti, v ktorej pôsobí. A v tom spočíva význam tohto projektu: zaujímavé osobnosti v spojení s komorným prostredím štúdia Spišského divadla, kde vznikajú veľmi uvoľnené diskusie a diváci sa môžu dostať blízko k autorovi ako človeku.“

Najbližší literárno-hudobný večer To tu ešte nebolo, posledný v aktuálnej sezóne, sa uskutoční v stredu 28. mája v Štúdiu SD. Je určený pre širokú verejnosť, milovníkov histórie, Spiša a literatúry. Podujatie finančne podporil Košický samosprávny kraj.

