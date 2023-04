Hedviga z animovaného filmu Mega Super zistí, že stať sa superhrdinkou je poriadne ťažké

Nemusíte však byť superhrdinovia, aby ste boli super! Nový animovaný film s výpovedným názvom MEGA SUPER presvedčí celú rodinu o tom, že ozajstné kvality človeka sa skrývajú inde, než v jeho nadľudskej sile či nadsvetelnej rýchlosti. Naučí nás to netypická hrdinka – okuliarnatá milovníčka videohier z naozaj čudnej rodiny.

Foto: Continental film

Hedviga má jedenásť rokov a svet sa jej otočí naruby. Dostane totiž možnosť prevziať úlohu superhrdinky po svojom otcovi. Keď však nechtiac sperie otcov kostým, on už nemôže viac byť slávnym Superlevom a musí nájsť náhradníka. Alebo náhradníčku? Nemotorná Hedviga sa nezdá byť tou pravou a jej otec si namiesto nej vyberie jej bratranca Adriana, ktorý sa však miestami nevie vpratať do kože. Hedviga musí preto okamžite konať! Podarí sa jej zachrániť svoju česť a ukázať svetu, že je mega super?

Práve zverejnený trailer filmu prezrádza, že sa snaživej Hedvigy ujme jej akčná stará mama, ktorá má tiež za sebou supehrdinskú minulosť a začne ju začne trénovať. Vnučka však dostane varovanie – kostým Superleva v človeku posilňuje tie najlepšie vlastnosti, ale aj tie najhoršie! Bude musieť zistiť, v čom je naozaj dobrá a najmä na sebe poriadne makať, aby pred vlastným bratrancom ochránila svoje mesto, otca aj dobré meno celej rodiny.

Foto: Continental film

Animovaný film MEGA SUPER príde do kín presne na Medzinárodný deň detí – 1. júna 2023. Prinesie na ich plátna dobrodružný príbeh s krásnym posolstvom a postavami, ktoré si zamilujete. (Vrátane jedného rozkošného, no poriadne arogantného lemura!) Slovenským divákom a diváčkam snímku prinesie distribučná spoločnosť Continental film so spoločnosťou Foxx Media Group.

Informačný servis