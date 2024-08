Headlinermi festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe budú španielske súbory

ročník medzinárodného festivalu Bratislava v pohybe sa uskutoční od 5. do 28. októbra 2024 a uvedie diela zo Španielska, Francúzska, Nemecka, Českej republiky a Slovenska. Diváci sa môžu tešiť na vystúpenia plné energie, emócií i expresívnosti v podaní popredných umelcov zo Španielska. Do Bratislavy príde výnimočný a oceňovaný súbor La Veronal a výrazná osobnosť španielskeho súčasného tanca Daniel Abreu.

Headlinermi hlavného programu 28. ročníka festivalu Bratislava v pohybe budú umelci zo Španielska. „Španielsky tanec je expresívny, plný energie a imaginácií. Niekedy je temný, inokedy farebný, ale vždy plný emócií, ktoré sú občas skryté, potom sa náhle naplno prejavia. Je to tanec ovplyvnený tradíciou, z ktorej niektorí umelci čerpajú a iní sa snažia od nej odpútať. Nadovšetko je však tanečné umenie Španielska opojené životom – je jeho oslavou, stelesňuje jeho energiu i pominuteľnosť, vyjadruje jeho mnohorakosť, jeho radostné i ťaživé stránky a zväčša ukrýva svoje odkazy pod rúškom symbolov, metafor a obrazov,” približuje charakter španielskeho tanca umelecká riaditeľka festivalu Bratislava v pohybe Miroslava Kovářová.

Foto: Anna Fabrega

Energia španielskych tanečníc aj expresívne mužské sólo

Na Slovensko vôbec po prvýkrát zavíta významná osobnosť španielskej tanečnej scény Daniel Abreu. Predstaví sa v expresívnom sóle plnom metafor El hijo/Syn, ktorý je na programe počas dvoch dní 13. a 14. 10. 2024 v Štúdiu SND. Abreu sa vo svojom diele snaží vysporiadať so vzťahmi s rodičmi i minulosťou. „El Hijo (Syn) hovorí o špecifických väzbách k rodičom a miestam a o tom, ako s nimi zaobchádzať. Potomkov istým spôsobom vnímame ako jednotlivcov, ktorí sa uvoľnili zo spojenia, no súčasne sú beznádejne zapletení do opakujúcich sa vzorcov správania a činov,” hovorí o svojej choreografii Daniel Abreu.

Teaser:

Jedným z vrcholov festivalu bude predstavenie Sonoma španielskeho súboru La Veronal (28. 10. 2024 v Činohre SND). Marcos Morau v ňom vytvoril uchvacujúcu a magickú choreografiu, inšpirovanú surrealizmom Luisa Buñuela. V hlavných úlohách sa predstaví skupina žien, ktorá sa chce oslobodiť od väzieb minulosti a prekonať hranice pomocou intuície a inštinktu. Ich spoločný plač zosilnie a premení sa do oslavného rituálu s hypnotickými piesňami a tancami.

Súbor La Veronal patrí medzi najvýznamnejšie tanečné zoskupenia na európskej scéne. Ich produkcie, ktoré poznajú diváci vo viac ako 30 krajinách, získali uznanie medzinárodnej odbornej verejnosti i množstvo ocenení.

Teaser:

Výber mladých talentov: dve dvojice tanečníkov v jeden večer

Tento ročník je pre organizátorov festivalu Bratislava v pohybe výnimočný, pretože hostia stretnutie siete Aerowaves. Zástupcovia z rôznych európskych krajín budú na ňom vyberať TOP 20 mladých tanečných talentov pre rok 2025, ktorým sa následne otvorí cesta na európske javiská.

Do tohtoročného festivalového programu si organizátori spomedzi tohtoročných TOP 20 Aerowaves vybrali dva duety, ktoré uvedú v jeden večer 12. 10. 2024 v A4 – priestore súčasnej kultúry. V predstavení Reface francúzskeho súboru Les Idoles sa diváci stanú zhypnotizovanými svedkami neustáleho, ale nepostrehnuteľného pohybu dvoch žien. Naopak, pri choreografii Born by the Sea (Narodený pri mori) nemeckého tvorcu Frana Diaza uvidia ostrý a plastický tanec dvoch tanečníkov, ktorí pôsobia ako dva dobre naolejované stroje.

So škôlkarmi na tanec?!

Od akého veku ísť s deťmi na predstavenia súčasného tanca? Ako to budú vnímať? Pochopia ho? Odpoveďou na túto otázku sú Mikrosvety českých autoriek Jazmíny Piktorovej a Sabiny Bočkovej, ďalšej dvojice z Aerowaves TOP20. V interaktívnom predstavení sa vnárajú do sveta detskej fantázie, spolu s deťmi objavujú svet maličkostí a podnecujú ich citlivosť k svetu. Predstavenia sa uskutočnia v dňoch 5., 6. a 7. 10. 2024 v Divadle Štúdio 12 a sú vhodné pre deti od štyroch rokov.

Slováci na festivale: tanečné sci-fi aj telá v spletitej konštrukcii

Zaujímavé témy prinesú do programu medzinárodného festivalu súčasného tanca aj slovenskí umelci. Pohybová improvizácia, limitovaná spletitou konštrukciou, IHOPEIWILL súboru threeiscompany a Jara Viňarského (21. 10. 2024 v A4 – priestore súčasnej kultúry) je reflexiou súčasného vývoja spoločnosti a rieši otázky klimatickej krízy či rastu napätia v spoločnosti. V hlavnej úlohe tanečného sci-fi s názvom Príbeh z dielne súboru Yuri Korec & Co. (22. 10. 2024 v A4 – priestore súčasnej kultúry) sa predstaví päť tanečníkov a vytvoria spolu zvláštnu situáciu, kde zdanlivo neplatia časopriestorové súradnice, neexistuje minulosť ani pokrok.

Súčasťou festivalu Bratislava v pohybe bude opäť séria sprievodných podujatí. Okrem workshopov, prednášky o španielskom tanci či večera tanečných filmov to bude aj site-specific performancia Yuriho Korca Pulz Prešporka, do ktorej tvorcovia vyberú zástupcov menšín žijúcich v Bratislave, ktorí si zatancujú spolu s profesionálmi. Vstupenky na predstavenia je možné si zakúpiť už teraz cez https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/bratislava-v-pohybe-2024/. Viac informácií nájdete na novej webstránke festivalu na www.bratislavavpohybe.sk.

Vyjadrenie k aktuálnej situácii v kultúre na Slovensku

„Bratislava v pohybe by nebola v takej kondícii a s tak kvalitným programom bez podpory Fondu na podporu umenia a bez partnerstva Slovenského národného divadla pod vedením Mateja Drličku. Pani ministerka kultúry svojimi krokmi ohrozuje slobodu tvorby a snaží sa zastaviť rozvoj, ktorý v SND a v SNG ich vedenie doteraz tak úspešne realizovalo. Snaží sa zlikvidovať všetko, čo má názor, čo je kritické a čo posúva našu krajinu smerom k rozvinutej demokracii a kultúrne vyspelým krajinám Európy.“ uviedla Katarína Figula, výkonná riaditeľka festivalu. Festival Bratislava v pohybe sa pridáva k signatárom petičnej výzvy Na obranu kultúry.

Informačný servis