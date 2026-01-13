Haydnovský večer s Petrom Breinerom v kalendári košickej filharmónie

Koncept postavený čisto na tvorbe viedenského klasika Josepha Haydna ponúkne efektnú predohru Opustený ostrov, Koncert pre klavír a orchester č. 11 D dur, Divertimento C dur a Symfóniu č. 75 D dur. Koncert HAYDN, HAYDN, HAYDN, HAYDN je na programe o 19:00 v Dome umenia, verejná generálka o 10:00 a o 18:00 diskusia O koncerte pred koncertom.
Breiner, Breiner, Breiner
„V Haydnovi sa spájajú všetky vlastnosti, ktoré u hudobníka maximálne oceňujem – brilantne zvládnuté remeslo, obrovský dar melodiky, disciplína, pohotovosť, všestrannosť, improvizácia a humor. Verím, že toto všetko spolu s orchestrom úspešne sprostredkujeme košickému obecenstvu,“ hovorí dirigent, klavirista, skladateľ, aranžér a publicista Peter Breiner, ktorý sa v ŠFK ostatne predstavil ako dirigent v roku 2017, v roku 2021 tu odohral klavírny recitál.
S 290 albumami a miliónmi predaných nosičov patrí medzi najnahrávanejších hudobníkov sveta. Dirigoval Kráľovskú filharmóniu v Londýne, Jeruzalemský symfonický orchester, Symfonický orchester Nového Zélandu a mnoho ďalších orchestrov v Európe, Ázii a Severnej Amerike. Úspech zožal s barokovými úpravami pop melódií, na olympiáde v Aténach i Pekingu zneli jeho aranžmány hymien. Je autorom hudby k filmom ako Anna zo Zeleného domu či Pianistova dcéra.
Osobnosť a muzikalitu tohto všestranného umelca návštevníci štvrtkového koncertu zažijú v troch perspektívach – ako dirigenta, hráča na klavíri a v komornom Divertimente C dur aj ako čembalistu. Breinerov nadhľad, humor a vnímanie autenticity Haydnovej hudbe skrátka pristanú.
Štyri koncertné potlesky pre Haydna
Koncert venovaný tvorbe najtalentovanejšieho a najusilovnejšieho hudobného remeselníka – ako Haydna neformálne, no s rešpektom Breiner označuje – sa začne predohrou k opere Opustený ostrov. Hudba tu strieda zdanlivý pokoj s výbuchmi energie a vášne. Dramatické zmeny predznamenávajú udalosti z deja opery – vylodenie na opustenom ostrove i súboj s pirátmi.
Koncert pre klavír a orchester č. 11 D dur je Haydnovým najčastejšie uvádzaným inštrumentálnym dielom. Fascinuje skvelou melodickou invenciou a dokonalým spracovaním. Tento koncert v dvojúlohe dirigent/sólista interpretoval Peter Breiner aj s Royal Philharmonic Orchestra. Po prestávke si Breiner zasadne k čembalu. Divertimento C dur, známe aj ako Der Geburtstag (Narodeniny), vzniklo pre súbor flauty, hoboja, dvoch huslí a basso continuo bez viol. Špecifická inštrumentácia so sólovými dychovými a sláčikovými nástrojmi je charakteristická pre ranú formu divertimenta. Symfónia č. 75 D dur patrí k symfóniám, ktoré dnes neznejú na pódiách často, kedysi však bola veľmi obľúbená. Haydn sa v čase jej vzniku blížil k vrcholu svojich skladateľských schopností, symfónia „hovorí“ jeho vycibreným kompozičným jazykom.
Koncert z abonentného cyklu B s názvom HAYDN, HAYDN, HAYDN, HAYDN sa uskutoční vo štvrtok 15. januára 2026 o 19:00 v Dome umenia. Cena vstupného je 17/13/10 €, v lóži 21 €. Verejná generálka sa začne o 10:00, vstupenka stojí 10 €. Vstupenky na podujatia ŠFK sú v predaji aj so zľavami 30 percent vo vstupenkovej pokladni Domu umenia od pondelka do štvrtka (10:00 – 12:00, 14:00 – 17:00) a hodinu pred podujatím, ako aj online na webe www.sfk.sk.
Informačný servis