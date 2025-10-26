Harrisová nie je hotová s americkou politikou. Naznačila, že by sa mohla opäť uchádzať o post prezidentky

Bývalá viceprezidentka USA Kamala Harrisová v sobotu v britskom televíznom rozhovore naznačila, že by sa mohla opäť uchádzať o post prezidentky. Harrisová, ktorá nahradila Joea Bidena ako demokratická kandidátku v prezidentských voľbách 2024, no prehrala s Donaldom Trumpom, povedala pre BBC, že sa ešte nerozhodla, či sa o Biely dom opäť pokúsi.
Šesťdesiatjedenročná Harrisová však zdôraznila, že nie je hotová s americkou politikou, a že jej mladé príbuzné určite za svojho života uvidia ženu na poste prezidentky.
„Celú svoju kariéru som žila život službe, je to vo mne, a existuje mnoho spôsobov, ako slúžiť,“ povedala Harrisová pre britského vysielateľa v rozhovore. „Ešte som sa nerozhodla, čo budem robiť v budúcnosti, okrem toho, čo robím teraz.“
Tieto vyjadrenia sú najsilnejším náznakom, že by sa Harrisová mohla pokúsiť získať nomináciu Demokratickej strany na voľby v roku 2028. Rozhovor nasledoval po vydaní jej pamätí minulý mesiac, v ktorých tvrdila, že bolo „nezodpovedné“ nechať Bidena kandidovať na druhé funkčné obdobie prezidenta. Tiež obvinila jeho tím v Bielom dome, že ju počas jej pôsobenia ako jeho zástupkyne nepodporoval.