Harmony posiela humanitárnu pomoc pre Turecko a Sýriu

V nedeľu 12. februára 2023 ráno odletelo plne naložené lietadlo Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR Airbus A319 s humanitárnou pomocou SR v objeme viac ako 6 ton do Turecka postihnutého katastrofálnym zemetrasením.

Súčasťou humanitárnej zásielky Slovenskej republiky je najmä potrebná potravinová pomoc, hygienické potreby a ďalší materiál, o ktorý Turecko požiadalo aj prostredníctvom Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany.

Humanitárny materiál, zabezpečený spoločnosťou SHP Harmanec, a.s., predstavuje 1 tonu papierovej hygieny. Ďalšie dve tony budú odoslané v ďalšom humanitárnom transporte do Sýrie v najbližších dňoch. Podľa hovorkyne rezortu vnútra to reflektuje úzku spoluprácu so súkromným sektorom na poskytovaní urgentnej humanitárnej pomoci pre partnerov v núdzi.

SHP Harmanec je súčasťou holdingu ECO – Investment a.s. „Nikdy si nekladiem otázku, či pomôcť alebo nie,“ vysvetľuje filozofiu prezident spoločnosti Milan Fiľo. „Pomáhať je naša morálna povinnosť. Sociálna pomoc je súčasť našej firemnej kultúry už viac ako dvadsať rokov. Samozrejme, prioritne pomáhame v regiónoch, kde pôsobia naše fabriky. V čase mimoriadnej krízy, akú prežívajú momentálne v Turecku či Sýrii, sa však snažíme uľahčiť situáciu ohrozeným skupinám aj mimo Slovenska. Za tie roky už máme vytvorený systém pomoci tak, aby bola naša pomoc adresná a efektívna. Na výzvu Ministerstva vnútra sme preto reagovali okamžite,“ doplnil Milan Fiľo. Holding sa v minulosti zapojil do viacerých humanitárnych projektov, či už na Ukrajine alebo počas celonárodnej krízy súvisiacej s pandémiou COVID – 19.

Zemetrasenie v Turecku a Sýrii nastalo v pondelok 6. februára 2023 o 4:17 hod. miestneho času (2:17 SEČ). Epicentrum sa nachádzalo na mieste vzdialenom 33 kilometrov od tureckého mesta Gaziantep v hĺbke 17,9 km pod zemou. Silne zasiahnutá bola aj severozápadná časť Sýrie. Podľa prvotných údajov dosiahlo zemetrasenie silu 7,8 MW. 10 minút potom boli zaznamenané dotrasy, ktoré dosiahli silu 6,7 MW. V dôsledku katastrofy bolo zničených takmer 10 000 budov a hlásených je viac ako 30 tisíc mŕtvych z oboch postihnutých krajín.

Foto: ECO-INVESTMENT

ECO-INVESTMENT, a.s.:

ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský investičný holding vedený priemyselníkom Milanom Fiľom. Holding pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu na Slovensku i v zahraničí.

