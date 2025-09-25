Hargašov memoriál má 80 rokov, jubilejný ročník privíta vyše 100 vodákov z 27 klubov

Jeden z tradičných vrcholov kanoistickej sezóny na Slovensku bude mať tento rok špeciálnu príchuť. V sobotu 27. septembra sa uskutoční už 80. ročník Hargašovho memoriálu.
Podujatie pod organizátorskou taktovkou VK TATRAN Karlova Ves – Bratislava je spomienka na hrdinu SNP Ivana Hargaša.
Tento rok bude mať v Národnom centre rýchlostnej kanoistiky na bratislavskom Zemníku aj punc majstrovstiev Slovenska v maratóne, na štart jubilejného 80. ročníka sa postaví vyše 100 pretekárov z 27 klubov zo Slovenska, Maďarska a Rakúska. Súťažiť sa začne v sobotu o 10.00 h.
„Kategórie chlapcov a dievčat do 12 rokov absolvujú 2 km trať, 13 a 14-roční trate s prenáškou v rozmedzí 7,2 až 11,8 km, juniori od 11,8 do 22,6 km, veteránske kategórie absolvujú vzdialenosti 8,2 km a 11,8 km. Dĺžka trate hlavných kategórií začína na 15,4 km pre C1 ženy, K1 ženy a C1 muži si zmerajú sily na vzdialenosti 26,2 km a najdlhšiu trať 29,8 km bude mať mužská kategória K1, v ktorej obhajuje titul majstra Slovenska Matej Antal,“ napísali organizátori v tlačovej správe.