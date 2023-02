Halák rozhodne o svojej budúcnosti po skončení sezóny a priznal, že chce tráviť viac času s rodinou

Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák z klubu zámorskej NHL New York Rangers zatiaľ podľa jeho slov nerozmýšľal o tom, kedy ukončí aktívnu kariéru.

Tridsaťsedemročný Bratislavčan sa sústredí na aktuálnu sezónu, v ktorej po pomalšom rozbehu zaznamenal sedem víťazných štartov za sebou. Brankárska dvojka „jazdcov“ priznala, že by chcela tráviť viac času s rodinou.

Rozhodne sa po sezóne

„Chcem dokončiť túto sezónu a až potom sa rozhodnem, čo bude ďalej. Zatiaľ som neuvažoval o tom, či budem alebo nebudem pokračovať v kariére. Samozrejme, chcem byť častejšie s rodinou, deťmi a manželkou. Ona je so mnou už dlho a zažila moje lepšie aj horšie obdobia. Moja rodina si zaslúži, aby som s ňou bol a to aj chcem, ale nie hneď,“ povedal Halák pre denník New York Post.

Bývalý slovenský reprezentant ťahá 7-zápasovú víťaznú sériu, no v sezóne 2014/2015 si vytvoril osobné maximum z 11 triumfami v rade. Najmenej v ôsmich zápasoch za sebou naposledy uspel z gólmanov Rangers ešte víťaz Stanleyho pohára z roku 1994 Mike Richter (december 1996 – január 1997). Halák sa podľa jeho slov momentálne nesústreďuje na štatistiky.

Chce pomôcť tímu s bodmi

„Chcem len pomôcť tímu zbierať body, lebo v našej divízii je to tesný boj o play-off. Každý bod je dôležitý,“ myslí si dvojnásobný víťaz Jenningsovej trofeje pre brankársky tandem z najnižším počtom inkasovaných gólov v sezóne NHL.

Skúsený slovenský gólman zatiaľ nechce hovoriť o ambíciách tímu, keďže do konca základnej časti je ešte ďaleko.

„Veľmi na to nemyslím. Snažím sa užívať si chytanie, sme tu dobrá partia. Samozrejme, pred sezónou sme si stanovili cieľ. Každý chce získať Stanleyho pohár, ale myslím si, že na to treba ísť deň za dňom a zápas za zápasom. Hlavný cieľ je zvíťaziť. To je dôvod, prečo hráme,“ dodal Jaroslav Halák.