H3KNISA. Deň bez vyučovania na stredných školách

Deň bez vyučovania. Žiadne výchovné koncerty, žiadne prednášky, ale motivujúce témy, príbehy a výzvy od inšpiratívnych influencerov a mladých ľudí z generácie tretieho tisícročia, teda 3K. To je H3KNISA, inovatívny a moderný koncept prevencie závislosti od fajčenia u stredoškolákov, ktorý má u študentov a pedagógov veľký úspech a ktorí si užili minulý týždeň aj stredoškoláci z Bratislavy a Zvolena. Ďalšie školy sa môžu registrovať na www.h3knisa.sk

Na Slovensku fajčí približne pätina dospelej populácie. Až 90 % dospelých fajčiarov začína fajčiť v tínedžerskom veku. Na strednej škole pravidelne fajčí viac ako štvrtina (26 %) mladých ľudí vo veku 15 – 17 rokov. Dokonca na prahu dospelosti už má skúsenosti s fajčením polovica študentov[i]. A nepovažujú to za problém. Hovoriť o vplyve fajčenia na mladý organizmus preto treba už v škole.

Foto: H3KNISA

„Realizovať preventívne projekty pre mladých ľudí a tínedžerov je vždy výzva. Téma ich musí zaujať a musí sa im vytvoriť priestor na diskusiu a spracovanie informácií. Projekt H3KNISA je v tejto oblasti iný ako doterajšie preventívne projekty a funguje,“ hovorí Jana Mašlejová, riaditeľka ŠOŠ Masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave (SOŠ MIŠ), ktorá spoluorganizuje H3KNISA v škole už po druhýkrát: „Od septembra máme na škole dokonca aj krúžok H3KNISA. Naši študenti majú zameranie na komunikáciu, marketing a médiá a tak h3kli svoje teoretické vedomosti v praxi a aktívne sa podieľajú na príprave, komunikácii a realizácii dnešného dňa bez vyučovania.“

Foto: H3KNISA

BEZ VYUČOVANIA, V MALÝCH KOMUNITÁCH A BEZ PEDAGÓGOV

H3KNISA pripravovala iniciatíva Na veku záleží niekoľko mesiacov s pedagógmi, odborníkmi na závislosti, influencermi, mladými ľuďmi a špecialistami na komunikáciu. „Z každodennej praxe s mladými vieme, že na nich nefungujú príkazy, zákazy, mentorovanie, ani ohľadom fajčenia. Fajčia a skúšajú fajčenie. Študenti však radi diskutujú, debatujú v malých komunitách, počúvajú a akceptujú prirodzené autority a ľudí, ideálne ich generácie, ktorí už niečo dosiahli,“ vysvetľuje koncepciu workshopov Peter Guldan, pedagóg zo SOŠ MIŠ a spolutvorca H3KNISA.

H3KNISA na stredných školách je deň bez vyučovania, plný zaujímavých workshopov v malých skupinkách študentov, s inšpiratívnymi spíkrami, ku ktorým dnešná generácia študentov vzhliada a sú pre nich prirodzenými autoritami či motivátormi. Koncepcia celodenného workshopu je postavená na piatich princípoch modernej prevencie závislosti detí a mladistvých na fajčení, v súlade s odporúčaniami Európskej komisie:

atraktívne témy, ktoré študenti žiadajú, rovesnícky prístup 3K generácie, generácie tretieho tisícročia, workshopy v malých skupinách, bez pedagógov a nenásilné zakomponovanie problematiky fajčenia.

Foto: H3KNISA

PODNIKANIE, FINANCIE, SEBALÁSKA, EKOLÓGIA, STRES ČI SEXUÁLNA VÝCHOVA

H3KNISA prináša na stredné školy množstvo inšpiratívnych lektorov, ktorí študentov svojimi príbehmi a témami povzbudzujú a motivujú začať v pozitívnom viac nad sebou porozmýšľať, pracovať so sebou, začať konať, realizovať sa, ale aj prekonať svoje menšie, či väčšie strachy, stresy, úzkosti, obavy, komplexy. To im opäť umožní vnímať nepríjemné situácie optimistickejšie a nezaháňať stres a nudu fajčením.

„Témy workshopov vychádzajú z reprezentatívneho prieskumu medzi stredoškolákmi[ii], ktorý sme v iniciatíve realizovali a z ktorého sme zistili, čo mladých ľudí trápi a teší, čo im spôsobuje stres, kto im pomáha, koho počúvajú a sledujú, s kým by sa radi stretli a hlavne aké témy im chýbajú a radi by o nich diskutovali,“ vysvetľuje koncept workshopov Matúš Okajček, ambasádor H3KNISA a známy influencer známy pod meno To je ten náš Matúš.

„Z prieskumu vyplynulo viacero tém, o ktorých sa chcú študenti dozvedieť viac a diskutovať o nich so svojimi skúsenejšími rovesníkmi. Najväčší záujem majú stredoškoláci o podnikanie, financie, duševné zdravie, zdravý životný štýl, sebalásku, sexuálnu výchovu, kritické myslenie, cestovanie, ekológiu a ďalšie témy, ktoré dali zároveň aj hlavné rámce pre oslovovanie lektorov,“ dodal Matúš Okajček.

Foto: H3KNISA

MLADÍ MLADÝM

Lektori sú známi influenceri alebo mladí ľudia, ktorých študenti poznajú, sledujú ich a sú pre nich určitými prirodzenými vzormi a autoritami. Mnohých poznajú zo sociálnych sietí a z online sveta prišli priamo do offline sveta – do ich školy.

Počas dňa bez vyučovania H3KNISA si študenti vyberajú tri workshopy, ktoré ich zaujímajú, a lektorov, ktorých si chcú vypočuť. V SOŠ MIŠ si študenti mohli vybrať zo 16 workshopov, na ktorých v neformálnej atmosfére, bez pedagógov, diskutovali s 19 lektormi, ako sú Bekim, ambasádor projektu a influencer Matúš Okajček, Valentína Sedileková z OZ Chuť žiť, Marek Mach a Simi Jurovatá z OZ Mladí, Filip Schlosser z Financopédie, Val a Denis zo Sexuálnej výchovy, cestovateľ Rado Hoppej z blogu Nie je túra bez Štúra, tréner Marek Keveš, ale aj meditujúci raper Lyrik H. Nechýbala ani téma závislostí s Marošom a Nikoletou z OZ Prima a tiež Filip Jovanovič a Viliam Štaigár z Jovitepu a Martin Jakubis z Haluškárne, ktorí rozbehli podnikanie na strednej škole.

Foto: H3KNISA

ZÁUJEM STREDNÝCH ŠKÔL

Projekt H3KNISA v tomto školskom roku navštívi spolu 16 stredných škôl v 11 mestách po celom Slovensku, z ktorých dve má ešte do konca školského roka pred sebou. Vyše 20 lektorov už „odučilo” viac ako 580 workshopov a h3klo približne 3 500 stredoškolákov. „Spätné väzby od študentov sú výborné. Takýto deň brali ako mimoriadne oživenie. Boli nadšení a aj dlho po workshope H3KNISA témy u študentov rezonovali, lebo videli, že keď sa o niečo zaujímajú, dokážu priniesť do svojho života pozitívne zmeny. Určite odporúčame takýto deň aj iným stredným školám a skúsiť prevenciu závislostí u študentov inak, viac atraktívne,“ hodnotí H3KNISA riaditeľka Jana Mašlejová.

H3KNISA bude pokračovať aj v budúcom školskom roku, preto školy, ktoré majú pre svojich žiakov záujem o tento moderný koncept prevencie závislostí od fajčenia, sa môžu už teraz zaregistrovať na webe H3KNISA www.h3knisa.sk.

Foto: H3KNISA

