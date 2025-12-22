Grécko je na ceste k ďalšiemu rekordnému roku v cestovnom ruchu. Správa prichádza aj napriek pretrvávajúcim nedostatkom pracovnej sily v kľúčovom sektore ekonomiky, uviedla v nedeľu ministerka turizmu Olga Kefalogianni.
Obrovské peniaze
Medzi januárom a koncom septembra privítala krajina 31,6 milióna návštevníkov, čo predstavuje štvrtinový nárast oproti rovnakému obdobiu v roku 2024. Podľa Inštitútu gréckeho turistického združenia (INSETE) cestovný ruch priamo prispel v roku 2024 približne 13 percentami k HDP a nepriamo viac ako 30 percentami.
Ničivé požiare
„Očakávame, že rok 2025 bude ďalším rekordným rokom pre cestovný ruch v našej krajine,“ povedala Kefalogianni v rozhovore pre grécke spravodajské agentúry ANA. Konzervatívna ministerka vyjadrila aj nádej na ďalší úspešný rok v roku 2026. „Ukazovatele pre rok 2026 sú už teraz mimoriadne povzbudivé a dávajú nám dôvod na optimizmus,“ dodala.
Nárast však vyvolal obavy na prudký nárast nájomného v dôsledku rozmachu krátkodobých prenájmov. Klimatické zmeny, ktoré spôsobujú čoraz ničivejšie lesné požiare, predstavujú ďalšiu hrozbu pre tento sektor.