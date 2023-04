Gladiators Trenčín sú majstrami EUHL

Štvrtý finálový zápas Európskej univerzitnej hokejovej ligy rozlúskol hádanku, kto sa bude tešiť zo Sekeráš Cupu. Ten napokon zostal v meste pod hradom Matúša Čáka, keď Gladiators Trenčín porazili súpera UMB Hockey team Banská Bystrica 6:0.

V prípade zverencov Braňa Jánoša tak ide o obhájenie titulu z minulej sezóny. Vo finálovej sérii sa stretli s víťazom základnej časti – s Banskou Bystricou. Tá počas prvej časti súťaže prehrala len jeden jediný zápas a to práve s Trenčínom. Už to mohla byť akási predzvesť, že ak sa s týmto celkom stretne v play-off, boj bude skutočne náročný.

Napokon na seba Banská Bystrica a Trenčín narazili vo finále. Prvý zápas zvládli lepšie zverenci Lukáša Opátha, keď po predĺžení vyhrali 5:4. Vyzerá to tak, že Gladiátori si vstúpili do svedomia a poučili sa z vlastných chýb, lebo po ďalších finálových stretnutiach sa už tešili len oni. Najskôr vyhrali na strednom Slovensku 4:2 a domov tak odchádzali za stavu série 1:1. Prvé stretnutie pod hradom Matúša Čáka lepšie odštartovala UMB, vyhráva 2:0, 4:1, v 48. minúte dokonca i 5:3. Po zbytočných fauloch však išli hrať v trojici, no a práve presilová hra o dvoch hráčov bola v tomto prípade z pohľadu Trenčína kľúčová. Tím vyrovnal, vynútil si predĺženie a v ňom rozhodol Matúš Zemko. Gladiátori si touto výhrou vybojovali mečbal.

Štvrtý finálový zápas tak mohol byť v sérii posledný a veru že aj bol. Trenčania preukázali svoju bojovnosť a svojho súpera zdolali vysoko 6:0. Bystričania si vylámali zuby na výborne chytajúcom Šimonovi Opatovskom, ktorý svojím výkonom rozhodne potvrdil, že si zaslúži miesto vo finálnej nominácii na Svetový pohár. A hoci výsledok môže pôsobiť jednoznačne v prospech Gladiátorov, Banská Bystrica bola tvrdým súperom, ktorá Trenčínu nič nedarovala. V niektorých okamihoch jej jednoducho len neprialo športové šťastie…

Zlaté medaily a Sekeráš cup tak zostali v Trenčíne, keď Gladiátori obhájili majstrovský titul. Druhé miesto obsadili vysokoškoláci z UMB Hockey team Banská Bystrica a bronz putuje do Poľska do Oswiecimu.

Foto: Tomáš Somr

Gladiators Trenčín – UMB Hocky team Banská Bystrica 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Góly a asistencie: 18. Adamovič (Švancara, Škvarka), 20. Trenčan (Smolka, Trnavský), 20. Trenčan, 29. M. Zemko (Trenčan), 32. Trenčan (Adamovič, Chlebana), 50. Osvald

Vylúčení: 8:5 na dve minúty, presilové hry: 1:0, oslabenia: 2:0, pomer striel: 30:29

Rozhodovali: Hatala, Ševčík – Moller, Tvrdoň

Gladiators Trenčín: Opatovský – Chlebana, Šagát, Škvarka, Švancara, Vakhrameev, Trenčan, A. Zemko, Petliuk, Osvald, Jánoš, Savara, Smolka, Adamovič, Haščič, Zovčák, M. Zemko, Vladimirov, Trnavský, Varačka, Párička, hlavný tréner Braňo Jánoš

UMB Hockey team Banská Bystrica: Guštafík (od 32. Mosný) – Vlk, Koptev, Pokrievka, Rybár, Bukovina, Kamzík, Gavura, Petrík, Slivka, Gonda, Svitek, Janáček, Sapar, Novodomec, Tenkel, Jablonský, Forgáč, Šoltés, Štec, hlavný tréner Lukáš Opáth

